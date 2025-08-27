بازداشت بانوی ایرانی در فرانسه در پازل حمایت از رژیم جعلی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرانسه، کشوری که سال‌ها با ادعای پرطمطراق «مهد حقوق بشر» در عرصه بین‌المللی عرض‌اندام کرده، در عمل کارنامه‌ای مملو از تناقض، تبعیض و جنایات تاریخی دارد. پشت نقاب تمدن و آزادی، حقایقی نهفته است که نه‌تنها با اصول اولیه حقوق بشر در تضادند، بلکه نشان‌دهنده سیاست‌های دوگانه و تبعیض‌آمیز این کشور در مواجهه با ملت‌ها، اقلیت‌ها و حتی شهروندان خود است.

از استعمار خونین در آفریقا و آسیا تا حمایت آشکار از گروه‌های تروریستی و ضدانقلاب، از توهین رسمی به مقدسات ادیان ابراهیمی تا بازداشت‌های بی‌دلیل و غیرشفاف، فرانسه بارها نشان داده که شعارهایش بیشتر مصرف رسانه‌ای دارند تا پایبندی عملی. پرونده‌هایی چون خون‌های آلوده، پناه دادن به جنایتکاران، و برخوردهای امنیتی با منتقدان داخلی، تنها بخشی از واقعیت پنهان پشت ویترین حقوق بشری این کشور است.

«احمد عارفخانی» کارشناس حوزه سیاست و رسانه در یاداشتی با نگاهی مستند و مستدل، به بررسی ابعاد مختلف رفتارهای ضدحقوق بشری فرانسه از بازداشت مرموز شهروند ایرانی تا حمایت از منافقان و تحقیر ادیان پرداخته است تا روشن شود که «مهد حقوق بشر» بودن، الزاماً به معنای رعایت آن نیست. متن این یادداشت به شرح زیر می باشد:

فرانسه کشوری است که سالها مدعی مهد حقوق بشر است و از قِبَل این واژه دهن پر کن چه سو استفاده ها و بهره ها که نبرده است.

اما نگاهی به گذشته و حال این کشور نشانگر این است که دولتمردان این کشوّرِ به ظاهر متمدن وبه ظاهر الگوی حقوق بشر چه اقدمات و جنایاتی را مرتکب شده اند که روی هر مستبد و استعمارگری را سفید کرده است.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ ساله‌ای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرد. او در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به‌صورت مرموزی ناپدید شد .

پس از پیگیری‌ها، مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است! خانواده‌اش پس از بی‌خبری طولانی‌مدت، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در فروردین ماه ۱۴۰۴ تأیید کردند که او بازداشت شده است. او در حال حاضر در زندان فرسن در حومه پاریس در بازداشت موقت به سر می‌برد. اما علت این بازداشت و بی خبری یک ماهه چیست. این بانوی ایرانی چه جرمی مرتکب شده است که پلیس فرانسه بدون اعلام قبلی و در سکوت و بی خبری وی را بازداشت کرده است .

دادستانی پاریس اعلام کرد که مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار دارد! این اتهامات به‌طور خاص به انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی مرتبط است که به گفته مقامات فرانسوی، شامل حمایت از طوفان الاقصی بوده است.

در کشوری که خود را مهد آزادی بیان و مهد حقوق بشر می داندو دقیقه به همین بهانه واهی نشریه شارلی ابدو به بهانه آزادی بیان به مقدسات ادیان ابراهیمی از جمله به حضرت محمد(ص) حضرت عیسی(ع)، حضرت مریم(س) و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی جهان به طور رسمی توهین می کند و دولتمردان کشور فرانسه ازاقدام این نشریه موهن به بهانه آزادی بیان دفاع می کنند .حتی این نشریه در فراخوان رسمی از کاریکاتوریست‌های دنیا خواسته تا کاریکاتور مقامات عالی رتبه ایران اسلامی را بکشند و ارسال کنند. اقدامات قبلی این نشریه نیز در توهین به پیامبر و مقدسات اسلامی انزجار مردم ایران و مسلمانان جهان را به همراه داشته و چیزی جز نفرت‌پراکنی علیه خودشان نداشته است.

کشور فرانسه همچنین سابقه سیاهی در استعمار و به غارت بردن سرمایه های کشورهای جهان سوم را دارد بطوری که این کشور از آغاز سده ۱۷ میلادی تا دهه ۱۹۶۰ دارای مستعمرات به اشکال گوناگون بود. در سده‌های ۱۹ و ۲۰ امپراتوری فرانسه دومین امپراتوری بزرگ پس از بریتانیا بود.

نکته جالب تر اینکه همین چند روز گذشته بقایای سر پادشاه ماداگاسکار که در قرن نوزدهم به دست سربازان فرانسوی بریده شده بود، در مراسمی در پاریس به فرستادگان این کشور بازگردانده شد.

جمجمه‌های شاه توئرا و دو نفر دیگر از اعضای دربارش که در سال ۱۸۹۷ به‌دست سربازان استعماری فرانسه کشته شدند، تا کنون در موزه تاریخ طبیعی پاریس نگهداری می‌شد.

گمان می‌رود که فقط در موزه تاریخ طبیعی پاریس بیش از ۲۰ هزار مورد بقایای انسانی نگهداری می‌شود.

اما فرانسوی ها پرونده سیاهی هم در حمایت از منافقان و ضد انقلاب نیز دارند.مسعود رجوی سرکرده منافقان ، به همراه ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور معزول ایران با پرواز به کشور فرانسه گریخت و برای چند سال در آنجا سکونت کرد؛ از همین رو می‌توان گفت، اولین کشور غربی که در حمایت از ضدانقلاب و این سازمان تروریستی نقش‌آفرینی کرد، 'فرانسه' بود.

فرانسه به عنوان یکی از داعیه‌داران حقوق بشر اصلی‌ترین حمایت‌ها را از ضدانسانی‌ترین جنایت‌ها ضد مردم ایران داشت که بازخوانی آن‌ ابعاد دیگری از حامیان تروریسم در جهان را نشان می‌دهد.

این کشور به ظاهر مدعی حقوق بشر حتی به بیماران هم رحم نکرد بیش از چهل سال از ورود خون‌های آلوده به کشورایران که جان بیماران هموفیلی را به محاق مرگ برد، می‌گذرد؛ در این چهار دهه هیچ مرهمی رنج این بیماران را التیام نداد .

در سال‌های دهه هشتاد میلادی، انستیتو مریو فرانسه فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی علاوه بر خود کشور فرانسه به ۱۰ کشور از جمله آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان صادر کرد. و باعث مشکلات فروانی در این کشور ها شد.

اما پرونده جنایات و خیانتهای فرانسه فقط مختص دیگران نیست ،دولتمردان این کشور حتی به شهروندان فرانسوی هم رحم نمی کنند و هر آنچه که در ضدیت صهیونیسم و رژیم جعلی اسرائیل باشد برای آنها خطرناک وتهدید محسوب می شود .

دادگاه کیفری شعبه ۱۷ در پاریس، پایتخت فرانسه، کشوری که ادعا دارد «مهد آزادی» است، روژه گارودی فیلسوف و سیاستمدار و نویسنده معاصر فرانسوی را تنها به جرم این‌که شواهد مربوط به وقوع هولوکاست را زیرسوال برده‌بود، به پرداخت ۱۲۰ هزار فرانک برابر با ۴۰ هزار دلار محکوم کرد.

فرانسه کشوری است که سابقه سیاهی از استعمار، استبداد ،توهین و نفرت افکنی در بین ادیان ابراهیمی وحتی جنایت برضد بشریت از طریق ارسال خونهای آلوده دارد و به یکی از بزرگترین حامیان ضد بشری و مناقان آدمکش تبدیل شده است و امروزه اقدمات این کشور نشان می دهدسیاستمدارن و تصمیم گیران این کشور تحت تاثیر صهیونیسم جهانی هستند و از خود اراده ای ندارندو لابی‌های صهیونیستی در فرانسه به شدت فعال و موثر است.

