به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در طول ماه اکتبر میزبان چندین اینفلوئنسر مشهور راست افراطی از بریتانیا و ایالات متحده بود. این سفرها با حمایت سران صهیونیست انجام شد و شامل بازدید از مناطق اشغالی درگیر در نسلکشی مردم غزه، ملاقات با سیاستمداران و آشنایی با روایتهایی از تهدیدات حماس برای این رژیم بود.
از جمله شرکتکنندگان میتوان به تامی رابینسون، فعال ضداسلام بریتانیایی و بنیانگذار انجمن دفاع انگلیس، و همچنین والنتینا گومز، کاندیدای جمهوریخواه آمریکایی و شناختهشده به آتش زدن قرآن، اشاره کرد. الکس فیلیپس و لیام تافتس، از دیگر رسانهایهای راست افراطی، نیز در این سفر حضور داشتند.
تامی رابینسون سفر ۱۰ روزه خود را از ۱۵ اکتبر آغاز کرد و در این مدت از کنست، مناطق اشغالی کرانه باختری، مؤسسه یابوتینسکی، یادمان هولوکاست یاد واشم و اماکن مقدس مسیحیان بازدید کرد. وزیر امور دیاسپورا، آمیکای چیکلی، تمامی هزینهها و مخارج او را پوشش داد.
در جریان سفر این فعال اسلامستیز، رابینسون از مرز غزه بازدید و با سربازان ارتش صهیونیستی دیدار کرد و برنامههایی برای پوشش رسانهای شهرکهای اشغالی یهودینشین ارائه داد.
والنتینا گومز هم از دیگر فعالان رسانهای با سفری که تمام هزینههایش را سران صهیونیست تأمین کردند از ۱۸ اکتبر در اراضی اشغالی حضور یافت. او از مرز غزه بازدید کرد و در کنست سخنرانی کرد و وعده داد کرانه باختری و منطقۀ یهودا را بزرگ خواهد کرد.
رسانههای عبری عنوان کردند هدف این سفرها، تلاش برای تقویت روایتهای امنیتی اسرائیل و مقابله با کاهش حمایت در میان مخاطبان غربی بود. اسرائیل در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰۰ هزار دلار برای جذب اینفلوئنسرها اختصاص داد تا پیام خود را به شیوهای ویروسی و مؤثر منتشر کند.
این بازدیدها موجب تولید محتوای گسترده در شبکههای اجتماعی شد و با ترکیب مواضع ضداسلام، ضدمهاجرت و تبلیغات شعار «آمریکا اول»، تلاش شد تا تصویر اسرائیل به عنوان سنگر مقابله با «جهاد جهانی» تقویت شود.
