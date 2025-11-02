عربستان فروش دخانیات در نزدیکی مساجد را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی مقررات جدیدی را برای فروش و مصرف دخانیات تصویب کرده است که بر اساس آن، فروشگاه‌های دخانیات باید دست‌کم ۱۵۰ متر از مساجد و مراکز آموزشی فاصله داشته باشند.

طبق این مقررات، رستوران‌ها و کافه‌ها نیز موظف‌اند پیش از ارائۀ محصولات دخانی، مجوز ویژه دریافت کنند و بخش‌های مجزایی برای استعمال دخانیات در فضای داخلی خود ایجاد نمایند. همچنین نصب تابلوهایی با مضمون ممنوعیت فروش به افراد زیر سن قانونی الزامی است.

مقررات تازه، مصرف دخانیات در فضاهای باز و نگهداری مواد قابل اشتعال در نزدیکی منقل‌های قلیان را ممنوع کرده است. نهادهای شهرداری و بهداشتی موظف‌اند بر اجرای این قوانین نظارت کنند و متخلفان با جریمه‌های مالی و لغو مجوز فعالیت روبه‌رو خواهند شد.

..........

پایان پیام