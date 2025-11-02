به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از تصویب و ابلاغ مصوبهای برای ساخت پناهگاهها خبر داد و گفت: این دستورالعمل از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ساخت و آمادهسازی پناهگاهها را به شهرداریها محول کرده است.
سردار غلامرضا جلالی در کمیته کشوری پدافند غیرعامل هلال احمر با اشاره به وضعیت کنونی کشور، گفت: در شرایط فعلی چند اولویت اساسی برای کشور داریم که شامل تقویت آمادگیهای دفاعی، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، ارتقای تابآوری زیرساختها و ارتقای سواد رسانهای در مقابله با جنگ شناختی است.
جلالی با اشاره به تجربیات جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: این نبرد به ما آموخت طرحها و برنامهها باید بر اساس تهدیدات جدید و سناریوهای پیشرو بازنگری و بهروز شوند. از همین رو هدف ما این است که برای تمامی دستگاهها طرحهای عملیاتی پدافندی تخصصی داشته باشیم تا در شرایط مختلف، اقدامات لازم بهسرعت انجام شود.
وی با تاکید به لزوم تقویت چند حوزه پدافند غیرعامل در سازمان هلالاحمر، ادامه داد: نیازمند تقویت آموزشها و تجهیزات در زمینه پدافند پرتوی و شیمیایی، بهویژه در مناطق نزدیک به مراکز حساس هستهای و صنعتی، هستیم. همچین تقویت زیرساختهای آموزشی و تجهیزاتی هلالاحمر در این زمینه ضروری است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت پدافند مردممحور، اظهار کرد: این رویکرد که در دستورالعمل «شهید حجازی» پیشبینی شده، در رزمایشهای مختلف بهشکل عملیاتی پیادهسازی شده و نیاز به تقویت بیشتر دارد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنانش به بازنگری در طرحها و برنامهها اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی و بحرانی، باید بازآرایی طرحها انجام شود تا باتوجه به تهدیدات روز، اقدامات مؤثرتر و بهروزتری اتخاذ شود. بهویژه در حوزه پناهگاههای شهری، باید برنامههای امدادی و آموزشی از طریق ظرفیتهای مردمی و هلالاحمر تقویت شود. دستورالعمل «شهید شاطری» که به ساماندهی پناهگاههای شهری، اسکان موقت و اضطراری در شرایط تهدید جنگ مرتبط است از مهمترین مستندات برای توسعه این حوزه محسوب میشود. در این راستا، بازنگری حوزه اسکان موقت و مدیریت پناهگاهها، ضروری است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از تصویب و ابلاغ مصوبهای از سوی کارگروه دائمی پدافند غیرعامل در خصوص ساخت پناهگاهها خبر داد و گفت: دستورالعمل پدافند غیرعامل پناهگاههای شهری، اسکان موقت و اضطراری با عنوان «شهید سرتیپ پاسدار مهندس حسن شاطری» از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ساخت و آمادهسازی پناهگاهها را به شهرداریها محول کرده و وزارت راه و شهرسازی را نیز مکلف کرده تا آییننامههای ساختوساز مسکن را متناسب با تهدیدهای نظامی تغییر دهد.
جلالی بر لزوم تقویت همکاریها و استفاده بیشتر از ظرفیت هلالاحمر در آموزش همگانی و مدیریت بحرانها تأکید کرد و گفت: ما باید از ظرفیتهای موجود بهویژه در بخشهای داوطلبانه و غیردولتی بهرهبرداری بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم در مواقع بحران خدمات مؤثرتری ارائه دهیم.
