کارگاه تربیتی جوانان مسلمان در زاگرب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باشگاه جوانان شهر زاگرب، پایتخت کرواسی، کارگاه علمی ویژه جوانان مسلمان با عنوان «ارتباط با حدیث نبوی شریف» برگزار کرد. این برنامه در چارچوب فعالیت‌های آموزشی مستمر باشگاه با هدف تقویت ارزش‌ها و هویت اسلامی جوانان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، عالم کرنکیچ، امام مرکز اسلامی سیساک به ارائه سخنرانی با عنوان «سه حدیث؛ سه اصل برای مدرسه تربیتی نبوی» پرداخت و جوانان را با اصول اخلاق، رفتار و شخصیت اسلامی مبتنی بر سنت پیامبر اکرم (ص) آشنا کرد. وی ضمن تشریح سه اصل تربیتی مهم شامل اصل محبت و رحمت، اصل منفعت و عمل، و اصل اخلاق تأکید کرد که پرورش این اصول در قلب جوانان موجب شیرینی ایمان و زیبایی روح می‌شود.

در پایان، جلسه با گفت‌وگوی آزاد میان جوانان ادامه یافت و شرکت‌کنندگان پیشنهادهایی برای فعالیت‌های آتی ارائه کردند، از جمله برگزاری کنفرانس سالانه جوانان مسلمان در کرواسی در ماه دسامبر، توسعه بخش‌های خلاقانه و تقویت فعالیت‌های داوطلبانه، با تأکید بر اهمیت ارتباط و تعامل میان جوانان مسلمان در شهرهای مختلف کرواسی.

