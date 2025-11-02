به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نام دو شخصیت عرفان و فلسفه ایرانی «بایزید بسطامی» و «علامه طباطبایی»، در برنامههای کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، در فهرست بزرگداشتهای یونسکو برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به ثبت رسید.
بر اساس مصوبه یونسکو، هزار و صد و پنجاهمین سالگرد وفات بایزید بسطامی، بهعنوان معلم عرفان اسلامی، با حمایت ارمنستان، تاجیکستان و ترکیه؛ و همچنین صدمین سالگرد زندگی فعال علامه طباطبایی (با تأکید بر اثر ماندگار او، اصول فلسفه و روش رئالیسم) با حمایت آذربایجان، عراق و پاکستان تصویب شد.
