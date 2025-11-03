فیگارو: بازگشت نظامیان اسرائیل از غزه به جهنمی دیگر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه فرانسوی فیگارو در گزارشی به بحران روحی گسترده میان نظامیان اسرائیلی بازگشته از جنگ غزه پرداخت و نوشت: نبرد دیگری برای سربازان اسرائیلی بازگشته از جبهه آغاز شده است.

طبق گزارش فیگارو بسیاری از آن‌ها با زخم‌های جسمی و روانی روبرو هستند و می‌گویند «از بازگشت به زندگی ناتوانند».

این نشریه به حضور برخی سربازان در مقابل پارلمان رژیم صهیونیستی اشاره کرده و می‌نویسد: «اسرائیل حیات» یکی از سربازان ارتش اسرائیل در برابر کنست فریاد زده است که: «یکی از آرزوهایم این است که تیری درست بین دو چشمم بخورَد. من یک جنازۀ متحرکم، مردی که دیگر زندگی نمی‌کند.»

فیگارو می‌افزاید: بسیاری از نیروهای نظامی اسرائیل دچار سندرم استرس پس از سانحه شده‌اند و میان خشم، سکوت و تلاش برای بازسازی زندگی، در نبردی تازه گرفتارند.

