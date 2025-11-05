طرح واشنگتن برای استقرار نیرو در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته، ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به سازمان ملل تهیه کرده که بر اساس آن، یک نهاد حکومتی انتقالی و نیروی بین‌المللی به مدت دو سال برای ایجاد ثبات در نوار غزه مستقر خواهند شد.

این پیش‌نویس که در حال تدوین است، به برخی کشورها ارائه شده اما به‌طور رسمی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره «اسناد ادعایی فاش‌شده» خودداری کرد، اما تأیید کرد که گفت‌وگوها با اعضای شورای امنیت و شرکای منطقه‌ای درباره اجرای طرح دونالد ترامپ در جریان است.

مأموریت نیروی بین‌المللی

نهاد حکومتی انتقالی با عنوان «شورای صلح» مأمور تشکیل نیروی بین‌المللی موقت خواهد بود که مجاز به استفاده از «تمام تدابیر لازم» برای اجرای مأموریت خود است.

وظایف این نیرو شامل حفاظت از غیرنظامیان و عملیات امدادرسانی، تأمین امنیت مرزهای غزه با اسرائیل و مصر، آموزش و پشتیبانی از نیروی پلیس فلسطینی تازه‌تربیت‌شده،خلع سلاح گروه‌های مسلح غیر دولتی و نابودی دائمی تسلیحات در صورت لزوم است

مرحله اول این طرح شامل آتش‌بس و تبادل زندانیان میان اسرائیل و حماس بود که ماه گذشته مورد توافق قرار گرفت. مرحله دوم، که در پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل گنجانده شده، شامل تشکیل «شورای صلح» و استقرار نیروی بین‌المللی است. این طرح پایان حاکمیت حماس بر غزه را هدف قرار داده و خواستار خلع سلاح کامل این منطقه است؛ موضوعی که حماس پیش‌تر با آن مخالفت کرده بود.

ترکیب و مشارکت بین‌المللی

فرماندهی نیروی بین‌المللی تحت توافق شورای صلح و با مشورت مصر و اسرائیل تعیین خواهد شد. آمریکا اعلام کرده که نیروهای خود را به غزه اعزام نمی‌کند، اما با کشورهایی چون اندونزی، امارات، مصر، قطر، ترکیه و آذربایجان برای مشارکت در این نیروی چندملیتی مذاکره کرده است.

پیش‌نویس قطعنامه از بانک جهانی و نهادهای مالی بین‌المللی می‌خواهد منابع مالی لازم برای بازسازی و توسعه غزه را فراهم کنند. همچنین، پیشنهاد شده صندوقی امانی با مدیریت کشورهای کمک‌کننده برای این منظور ایجاد شود.

مسیر تصویب در شورای امنیت

زمان ارائه رسمی این پیش‌نویس برای رأی‌گیری هنوز مشخص نیست و تصویب آن نیازمند حداقل ۹ رأی موافق و عدم استفاده از حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت است.

خبر اولیه درباره این پیش‌نویس توسط وب‌سایت «اکسیوس» منتشر شده است.

