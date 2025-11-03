۱۷ میلیارد تومان اجرای نیت واقفان از ابتدای سال در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای اجرای مستمر طرح معنوی و اجتماعی «قرار دوازدهم» با نیت گام برداشتن در مسیر یاری و زمینه‌سازی ظهور امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان همچون ماه‌های گذشته با همت هیئت امنای محترم بقاع متبرکه و مشارکت مهدی‌یاوران گیلانی، به اجرای نیات واقفان در حوزه‌های مختلف خیر و نیکوکاری پرداخت.

در این مرحله از اجرای طرح، مجموعاً مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل عواید موقوفات با نیات مرتبط با «خیرات»، «کمک به مساکین، ایتام و مستمندان»، و همچنین «تأمین دارو و درمان بیماران خاص و کم‌توانان جسمی و حرکتی» هزینه شد تا نیات واقفان امین در مسیر صحیح خود محقق گردد.

بخش قابل توجهی از این رقم، یعنی یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان، مربوط به نیت دارالایتام از محل موقوفه مرحوم میرزا امان‌الله حکیم ربانی در شهرستان رشت است که طبق تفاهم با اداره بهزیستی استان، این مبلغ در اختیار آن اداره قرار گرفته تا به موسسات نگهداری از ایتام و گروه‌های هدف مربوطه پرداخت شود.

اجرای این طرح، جلوه‌ای از تداوم سنت حسنه وقف در عرصه خدمت به جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و نشان می‌دهد موقوفات، نه تنها پشتوانه‌ای معنوی برای توسعه فرهنگی کشور به شمار می‌روند، بلکه می‌توانند نقشی مؤثر در رفع محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایفا کنند.

طرح قرار دوازدهم با هدف احیای نیات واقفان، تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ خدمت مومنانه، از ابتدای سال جاری در سراسر استان گیلان در حال اجراست و با استقبال گسترده مردم نیک‌اندیش، خادمان بقاع متبرکه و گروه‌های مردمی همراه بوده است.

بر اساس اعلام اداره‌کل اوقاف و امور خیریه گیلان، از ابتدای سال تاکنون مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان در قالب این طرح و با محوریت اجرای نیات واقفان خیراندیش در سطح استان هزینه شده است؛ اقدامی که استمرار آن می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و امیدبخشی در جامعه باشد.

