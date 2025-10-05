فرد ضارب نمازگزار مسلمان در انگلیس به ۲۰ ماه زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردی در شهر پورتسموث انگلیس، پس از آنکه به یک نمازگزار در مقابل مسجد حمله کرد بود، توسط پلیس دستگیر شد؛ مقامات پلیس، آن را اقدامی با انگیزه نژادی و اسلامهراسانه توصیف کردند.
به گفته پلیس، قربانی که همراه گروهی از مردان، زنان و کودکان برای اقامۀ نماز به مسجد رفته بود، ابتدا مورد توهین لفظی قرار گرفت و سپس مشت به سینهاش خورد. همچنین پلیس افزود که فرد نژادپرست، قربانی را تهدید به ضرب چاقو هم کرده بود.
کالوم مکینالی، فرد مجرم که ۲۹ساله است، در نخستین جلسه دادگاه به اتهامات «حمله با انگیزه نژادی یا مذهبی»، «آزار و اذیت» و «تهدید با چاقو در مکان عمومی» اعتراف کرد و به ۲۰ ماه زندان محکوم شد. سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) در بیانیهای اعلام کرد که در مواجهه با چنین پروندههایی به سرعت و بهطور جدی اقدام خواهد کرد.
گفتنی است این حمله در حالی رخ میدهد که جرایم نفرتانگیز و فعالیتهای گروههای راست افراطی در بریتانیا در حال افزایش است و اخیراً مساجد و کسبوکارهای متعلق به اقلیتها در چند حادثه اخیر مورد خشونت قرار گرفتهاند.
