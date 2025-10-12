به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نامۀ نفرت‌پراکنانه و خصمانه‌ای که به مسجد جامع ایستون در شهر بریستول انگلیس ارسال شد، نگرانی‌ها درباره افزایش اسلام‌هراسی و رفتارهای نفرت‌پراکنانه در بریتانیا را شدت بخشیده است. این نامه دست‌نویس خطاب به عبدالمالک، امام جماعت مسجد، حاوی توهین‌های نژادپرستانه با ارجاع به گروه‌های راست افراطی مانند «میهن‌پرستان بریستول» بود.

عبدالمالک، عضو شورای شهر و امام‌جماعت مسجد، این نامه را شدیدترین پیام نفرت‌پراکنانه‌ای توصیف کرد که تاکنون دریافت کرده و آن را نشانه‌ای از رشد اسلام‌هراسی و نژادپرستی در بریستول دانست. وی تأکید کرد که هدف نویسندگان ایجاد ترس است اما جامعه باید با «شجاعت و همبستگی» پاسخ دهد.

پلیس بریتانیا در واکنش به این اتفاق، اعلام کرد که این نامه تحت عنوان جرم ناشی از نفرت بررسی می‌شود و تدابیر حفاظتی برای افراد هدف اتخاذ شده است.

همچنین در بیانیه رسمی پلیس بریتانیا آمده که پیام نامه شامل زبان توهین‌آمیز و ارجاع به گروه‌های راست افراطی بوده و تحت عنوان ارتباطات مخرب پیگیری می‌شود.

عبدالمالک با هشدار به اینکه رفتارهای نژادپرستانه در شهر روزبه‌روز آشکارتر و پرخاشگرانه‌تر می‌شوند، تصریح کرد که مضمون نامه نشان می‌دهد افرادی مانند او فقط به‌خاطر موجودیت و زندگی کردنشان مورد نفرت قرار گرفته و به آن‌ها گفته می‌شود به کشورشان برگردند.

همزمان، سازمان‌های مسلمان در سطح ملی نسبت به افزایش نگرانی و اضطراب در جامعه هشدار داده‌اند. در همین راستا، شایسته گوهر، رئیس شبکه زنان مسلمان بریتانیا، گفت از سطح بالای ناامنی و اضطراب میان مسلمانان نگران است.

آمار رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد جرایم ناشی از نفرت در انگلستان و ولز برای نخستین بار در سه سال گذشته افزایش یافته و جرایم ضدمسلمان تقریباً ۲۰ درصد رشد داشته است.

........

پایان پیام