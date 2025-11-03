۱۲ میلیارد تومان کمک به نیازمندان در طرح قرار دوازدهم قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در قالب طرح قرار دوازدهم، مبلغ ۱۲ میلیارد تومان کمک‌های معیشتی و سایر خدمات اجتماعی در سطح استان قم ارائه شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی این اداره کل، این طرح با محوریت بقاع متبرکه شاخص استان قم اجرایی شده و شامل تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های نیازمند بوده است.

اقلام توزیع‌شده در طرح قرار دوازدهم

در قالب این طرح، اقلامی همچون لباس گرم، بخاری، جهیزیه و دیگر ملزومات ضروری تهیه و در دوازدهم هر ماه، به نیت اهدای ثواب به امام عصر(عج)، در بقاع متبرکه استان قم توزیع شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف استان قم با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این طرح افزود: از جمله اقدامات دیگر در قالب طرح قرار دوازدهم می‌توان به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، تهیه کتاب، چادر، اعزام زائران به مراسم اربعین حسینی، تهیه بن خرید و ملزومات حجاب اشاره کرد.

تعداد بسته‌های معیشتی و کتاب‌های توزیع‌شده

از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۳۸۱۹ بسته معیشتی با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد ریال تهیه و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است. همچنین در همین مدت، ۳۱۵۰ جلد کتاب نیز در قالب این طرح توزیع شده است.

آزادی زندانیان و کمک جهیزیه در قالب طرح قرار دوازدهم

در ادامه این اقدامات، ۲۵ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در استان قم با استفاده از عواید موقوفات و کمک‌های مردمی آزاد شده‌اند. برای این منظور، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین چهار سری کمک جهیزیه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال به خانواده‌های نیازمند اختصاص یافته است.

