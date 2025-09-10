اجرای بیش از ۸۲ میلیارد ریال نیت واقفان در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «عباس خوبرو» رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آستانه اشرفیه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته وقف، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های قرآنی بخش عظیمی از اقدامات اداره اوقاف را تشکیل می‌دهد و سازمان اوقاف و امور خیریه دو ماموریت ویژه دارد که یکی از این ماموریت‌ها آموزش قرآن کریم است.

وی افزود: در گذشته این آموزش به صورت مستقیم توسط این سازمان انجام می‌شد که در حال حاضر به جهت کاهش تصدی‌گری دولت و برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های سازمان اوقاف با موسسات قرآنی و استفاده از ظرفیت موسسات و حمایت و مشارکت با آنها در امر ترویج و آموزش قرآن کریم نظیر روخوانی، روانخوانی صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام خوبرو با بیان اینکه ماموریت دیگر اوقاف اجرای مسابقات قرآنی شهرستانی در بخش بانوان و آقایان بالای ۱۸ سال است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر برنامه‌های قرآنی به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود و براساس تقسیم‌بندی جدید شهرستان‌های آستانه اشرفیه، لاهیجان‌، لنگرود، رودسر در منطقه دو قرار دارند که جامعه قرآنی آنها با هم به رقابت می‌پردازند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آستانه اشرفیه افزود: امسال متسابقین شهرستان آستانه اشرفیه به شهرستان لنگرود اعزام شدند و نفرات برتر به مسابقات استانی راه پیدا کردند که در مسابقات استانی نیز حائز رتبه برتر شدند.

وی با اشاره به برنامه‌های اجتماعی اوقاف شهرستان تاکید کرد: اداره اوقاف طرح مواسات و خدمت مومنانه را در دستور کار خود قرار داده و بر اساس دستورالعمل قرار دوازدهم که هر ماه به نیت امام زمان زمان(عج) بسته‌های معیشتی تهیه و به اقشار آسیب‌پذیر شهرستان تقدیم می‌شود.

حجت‌الاسلام خوبرو افزود: در این طرح تاکنون هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان با کمک هیئت امناء مساجد و بقاع متبرکه تهیه و در بین اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع شده است.

۱۵ میلیارد تومان صرف نوسازی و تجهیز بقاع متبرکه آستانه اشرفیه شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آستانه اشرفیه گفت: همچنین تهیه لوازم التحریر و نوشت افزار به تعداد ۵۸۰ بسته جمعا به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان تهیه و به دانش‌آموزان اهدا شد.

وی افزود: لوازم بیمارستانی برای بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه از محل عواید موقوفات منطبق به مبلغ ۵۱۰ میلیون تومان خریداری و تحویل بیمارستان شد.

حجت‌الاسلام خوبرو در خصوص اجرای نیت واقفین تصریح کرد: از محل اجرای نیت واقفین در بخش‌های مختلف مانند حوزه علمیه و طلاب و روحانیون، کمک به اقشار آسیب پذیر، سادات، ایتام، مساجد و بقاع متبرکه، روضه خوانی امام حسین(ع) از ابتدای سالجاری مبلغ قریب به ۸۲ میلیارد ریال اجرای نیت انجام شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آستانه اشرفیه در خصوص امور عمرانی اداره اوقاف و امور خیریه آستانه اشرفیه تاکید کرد: رسیدگی، تعمیر، نوسازی و تجهیز بقاع و اماکن متبرکه با کمک خیرین، هیئت امنا، اوقاف و نذورات مردمی انجام می‌شود و تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است.

-----------------------

پایان پیام/۳۴۴