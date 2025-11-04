به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن قائمی، مشاور استاندار فارس در امور روحانیت، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز ۱۳ آبان در شیراز، با اشاره به اهمیت حضور جوانان و دانش‌آموزان در صحنه‌های انقلابی، اظهار کرد: روز ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و حضور پرشور نسل جوان در این مراسم، یادآور روحیه مقاومت و وفاداری به آرمان‌های امام و رهبری است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر نقش کلیدی جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب تأکید داشته‌اند، افزود: فرمانده معظم کل قوا بارها و بارها در بیانات خود، جوانان را سرمایه‌های اصلی کشور دانسته‌اند. امروز نیز این حضور پرشور دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان، نشان‌دهنده پایبندی نسل جدید به ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.

حجت الاسلام والمسلمین قائمی با اشاره به شعارهای ضد استکباری دانش‌آموزان در راهپیمایی، اظهار داشت: شعارهایی که از دل‌های پاک این عزیزان برمی‌خیزد، نه‌تنها بیانگر بصیرت سیاسی آنان است، بلکه نشان‌دهنده تربیت اسلامی و انقلابی در خانواده‌ها و مدارس است. اینکه دانش‌آموزان پیش از قرائت قرآن، با گفتن "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" به خدا پناه می‌برند، خود نشانه‌ای از آگاهی و ایمان نسل آینده است.

مشاور استاندار فارس در امور روحانیت با تأکید بر اینکه مراسم‌هایی چون ۱۳ آبان باید به عنوان فرصت‌هایی برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی تلقی شوند، گفت: اگر این مناسبت‌ها فراموش شوند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به هویت اسلامی و انقلابی کشور وارد خواهد شد. حضور جوانان در کنار روحانیت، خانواده‌ها و مسئولان، نشان‌دهنده همبستگی ملی در مسیر حفظ آرمان‌های شهدا و امام راحل است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی، همه ما سربازان ولایت هستیم و باید با شناخت راه اسلام و انقلاب، در مسیر خدمت به مردم و دفاع از حرم اهل بیت علیهم‌السلام گام برداریم. آمریکا و استکبار جهانی باید بدانند که ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان، هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

..............................

پایان پیام/