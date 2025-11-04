به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین در مراسم گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز در شیراز، ضمن تبریک این مناسبت به ملت ایران، گفت: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و سلطهطلبی استکبار جهانی است؛ پرچمی که از آغاز انقلاب اسلامی برافراشته شد و امروز با شکوهی بیشتر در اهتزاز است.
وی با اشاره به نقش کلیدی نوجوانان در این مناسبت، افزود: نامگذاری این روز به عنوان روز دانشآموز در تقویم رسمی کشور، نشاندهنده جایگاه والای نسل جوان در مبارزه با استکبار است. نوجوانان ما هر ساله با حضور در مجامع عمومی و سردادن شعارهای ضد استکباری، روحیه مقاومت را در خود تجدید میکنند.
رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر اینکه دانشآموزان امروز، مدیران و تصمیمگیران فردای کشور هستند، اظهار داشت: این نسل با خصلت ضد آمریکایی و ضد استکباری رشد میکند و به لطف خداوند، تأثیرات ارزشمندی در آینده نظام اسلامی خواهد داشت. ما وظیفه داریم به آنان بیاموزیم چگونه در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنند و آنان نیز این مسیر را با بصیرت و آگاهی ادامه خواهند داد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب در پایان خاطرنشان کرد: ادامهدار بودن این روحیه انقلابی در نسل جوان، تضمینکننده استقلال، عزت و عدالت در ایران اسلامی است. روز ۱۳ آبان نهتنها یک مناسبت تاریخی، بلکه فرصتی برای تربیت نسل عدالتخواه و استکبارستیز است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما