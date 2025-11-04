شیراز دارالعلم ایران است؛ میراث علوم عقلی باید بازشناسی شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در نشست خبری همایش ملی «بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علامه ملاعبداللّه بهابادی یزدی و نقش تولیتهای آستانهای مقدس در پاسداشت معارف شیعی» که ظهر امروز در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، حجتالله طلایی، معاون علمی، آموزشی و پژوهشی، از برگزاری این کنگره بهصورت بینالمللی خبر داد.
وی با اشاره به همکاری تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) و مسئولان اجرایی این همایش، اعلام کرد: این کنگره در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبانماه برگزار خواهد شد و فراخوان مقاله نیز منتشر شده است.
طلایی با انتقاد از غفلت نسبت به جایگاه علمی شیراز، افزود: متأسفانه مردم فارس و شیراز، جایگاه عقلی و نقلی این شهر را بهدرستی نمیشناسند. برخلاف تصور رایج، حوزه فلسفی و عقلی شیراز پس از حمله مغولها نهتنها دچار رکود نشد، بلکه در قرون هفتم تا دهم هجری به اوج شکوفایی رسید.
وی با اشاره به نقش سعدی و حافظ در ترویج حکمت، گفت: این دو شاعر بزرگ، خود از پایهگذاران مکتب عقلی و فلسفی بودهاند. غزلیات حافظ سرشار از حکمت و فلسفه است و سخنان سعدی نیز بر بنیانهای عقلانی استوار است.
طلایی با یادآوری سخن مقام معظم رهبری در سفر به شیراز که فرمودند به دارالعلم آمدهام، اظهار داشت: این تعبیر نشاندهنده عمق تاریخی و علمی شیراز است. شخصیتهایی چون قاضی بیضاوی، علامه قطبالدین شیرازی، سید شریف جرجانی، صدرالدین دشتکی و ملاصدرای شیرازی، هر یک ستونهایی از بنای فلسفه اسلامی را در این شهر بنا نهادهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از دوران ساسانی تا دوره اسلامی، معماری و هنر شیراز برگرفته از حکمت بوده است. علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی، که از شاگردان مدرسه علمیه منصوریه بود، یکی از نمادهای این میراث عقلانی است که باید بیش از پیش شناخته شود.
