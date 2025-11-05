خطر فروپاشی نظام درمانی سوریه در سایه حکومت جولانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت با اعلام اینکه ۷.۴ میلیون نفر در سوریه دسترسی کمتری به دارو و خدمات درمانی پیدا کرده‌اند، توضیح داد که ۴۱۷ مرکز درمانی در این کشور از اواسط امسال به‌دلیل کاهش بودجه آسیب دیده‌اند.

«کریستینا بِیتسکی» سرپرست دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در سوریه گفت که ۳۶۶ مرکز درمانی در این کشور یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا خدماتشان کاهش یافته است.

او هشدار داد که با گذار سوریه از مرحله‌ی اضطرار به مرحله‌ی بازسازی، شکاف انتقالی خطرناکی پدید آمده است، چراکه منابع مالی کمک‌های بشردوستانه در حال کاهش است، پیش از آن‌که نظام‌های ملی بتوانند کنترل اوضاع را به‌دست بگیرند.

بِیتسکی که در کنفرانس خبری آژانس‌های سازمان ملل در ژنو سخن می‌گفت و از دمشق به‌صورت ویدئویی شرکت داشت، توضیح داد: در طول تنها دو ماه، ۲۱۰ هزار مورد ارجاع پزشکی و ۱۲۲ هزار ویزیت مربوط به موارد اورژانسی انجام نشد، همچنین ۱۳ هزار و ۷۰۰ زایمان بدون حضور متخصصان پزشکی صورت گرفت، و ۸۹ هزار نفر از دریافت خدمات سلامت روان محروم ماندند.

بازسازی نظام سلامت سوریه در شرایط دشوار

او افزود که در حال حاضر تنها ۵۸ درصد از بیمارستان‌ها و ۲۳ درصد از مراکز خدمات اولیه‌ی سلامت در سوریه با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند.

بِیتسکی تأکید کرد: کمبود مزمن دارو، برق و تجهیزات، خدمات درمانی را شکننده و ناپایدار نگه داشته است.

وی هشدار داد که با وجود تعهد حکومت جولانی و تدوین برنامه‌ی راهبردی سلامت ملی دوساله، نیازها همچنان رو به افزایش است.

به گفته‌ی او، خشکسالی، کمبود آب آشامیدنی سالم و ضعف شبکه‌ی فاضلاب، موجب گسترش بیماری‌هایی مانند وبا، سالک، شپش و گال شده‌اند. از سوی دیگر، قطع مکرر برق، زنجیره‌ی سرد واکسن‌ها، پمپاژ آب و فعالیت بیمارستان‌ها را تهدید می‌کند.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به سه میلیون نفر اکنون در مناطقی در سوریه زندگی می‌کنند که از کمبود دارو، نیروی انسانی و زیرساخت‌های درمانی رنج می‌برد، که همین امر فشار سنگینی بر نظام سلامت شکننده‌ی سوریه وارد کرده است.

بحران بودجه و هشدار از فروپاشی نظام سلامت

بِیتسکی وضعیت تأمین مالی را تیره و نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: بودجه‌ی مورد نیاز سازمان جهانی بهداشت برای سوریه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴۱.۵ میلیون دلار است، اما تا ماه اکتبر گذشته ۷۷ میلیون دلار از این مبلغ هنوز تأمین نشده است.

او هشدار داد: در صورت نبود حمایت مالی پایدار و چندساله، ممکن است نظام سلامت سوریه در آستانه‌ی فروپاشی قرار گیرد، درست در زمانی که نشانه‌های بهبود در حال پدیدار شدن است.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ تداوم خدمات درمانی امروز، پلی برای بازسازی سوریه‌ی فردا است.

