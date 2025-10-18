سیستم سلامت سوریه در آستانه فروپاشی کامل/ کمبود دارو و نیروهای پزشکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود تأکید مقامات حکومت جولانی بر اینکه خدمات درمانی در سوریه، همچنان رایگان است، خدمات بیمارستان‌های عمومی این کشور از زمان سقوط حکومت بشار اسد با وخامت شدید روبه‌رو شده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، این وضعیت به دلیل کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در سوریه و همچنین مهاجرت گسترده نیروهای پزشکی و اداری این کشور است، به‌گونه‌ای که این خدمات توان تأمین حداقل نیازهای مردم چه برسد به موارد پزشکی حاد و اورژانسی را ندارد.

کمبود دارو و تجهیزات پزشکی

با کمبود مواد اورژانسی، داروهای ضدعفونی و ضدالتهاب، مسکن‌ها و تب‌بُرهای روزمره و همچنین برخی مواد مورد نیاز آزمایشگاهی، بسیاری از خانواده‌های سوری مجبورند داروها و تجهیزات را خودشان تأمین کنند.

«رویده» یکی از شهروندان سوری در گفتگو با روزنامه «الأخبار» تجربه خود از مراجعه مادرش به بیمارستان دولتی در سوریه را این گونه روایت کرد: به نزدیک‌ترین بیمارستان دولتی رفتم. پزشک درخواست انجام آزمایش‌های فوری و چند تصویر رادیولوژی کرد که در بیمارستان موجود نبود. حتی بخش اورژانس از من خواست تجهیزات اولیه پزشکی مانند سرنگ، گاز استریل، ضدعفونی‌کننده و داروهای مسکن و ضدالتهاب را بخرم. بنابراین به کمک یک مؤسسه خیریه، هزینه درمان مادرم تأمین شد.

او افزود که پدرش ده سال پیش بازنشسته ارتش بوده و خانواده پیش از آن در بیمارستان‌های نظامی به‌صورت رایگان و مناسب درمان می‌شدند، تا اینکه این بیمارستان‌ها توسط حکومت جولانی بسته و کارکنانشان اخراج شدند.

وضعیت بیمارستان‌های خصوصی و فشار اقتصادی

در بیمارستان‌های خصوصی سوریه، هزینه‌های درمانی سنگین است و خانواده‌های کم‌درآمد مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌هایشان می‌شوند. «فارس امین» از شهر لاذقیه تجربه‌ای تلخ داشت: او مجبور شد پدر بیمار خود را از بیمارستان دولتی به خصوصی منتقل کند و فاکتور بیش از ۹ میلیون لیره طی یک هفته برای درمان پرداخت کرد با اینکه پدرش فوت شد.

با این حال، خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد سوری ترجیح می‌دهند به بیمارستان‌های دولتی در سوریه، مراجعه کنند، زیرا اقامت و ویزیت پزشکان حتی اگر توسط دانشجویان پزشکی انجام شود، رایگان است.

خروج گسترده نیروهای پزشکی

«زیاد» پزشک سابق یکی از مراکز درمانی عمومی در دمشق، می‌گوید: مشخصات فروپاشی و ناتوانی بیمارستان‌ها کاملاً مشهود است؛ دستگاه‌ها خراب‌اند، کمبود تجهیزات و داروها شدید است و نیروهای متخصص کاهش یافته‌اند.

او افزود: «بیمارستانی که در آن کار می‌کردم بیش از ۶۰ درصد کارکنان پزشکی و اداری خود را به دلیل مهاجرت، بازنشستگی بدون جایگزینی یا حقوق پایین از دست داده است. بیمارستان بیش از دو برابر ظرفیت واقعی خود بیمار می‌پذیرد که باعث ازدحام و تأخیر در خدمات می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که حدود ۷۰ درصد از کارکنان بهداشتی سوریه مهاجرت کرده‌اند و دانشجویان و پزشکان مقیم این کشور همچنان به فکر مهاجرت به اروپا، آمریکا یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند.

یکی از عوامل تشدیدکننده این پدیده، سیاست‌های تبعیض و تعطیلی مرخصی‌ها در حکومت جولانی است.

هشدار درباره فروپاشی کامل

دیده‌بان حقوق بشر اروپای مرکزی هشدار داده است که سیستم سلامت سوریه در خطر فروپاشی کامل است، زیرساخت‌های پزشکی تخریب شده، کمبود شدید دارو و تجهیزات، کاهش نیروهای سلامت و بسته شدن بسیاری از مراکز درمانی، جان میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. بر اساس این گزارش، حدود ۱۵.۸ میلیون نفر به کمک فوری پزشکی نیاز دارند.

این مرکز همچنین تأکید کرده است که مسئولیت اصلی تأمین سلامت بر عهده حکومت جولانی است و این حکومت باید استراتژی ملی جامع برای بازسازی زیرساخت‌های پزشکی و تأمین بودجه پایدار برای بخش سلامت سوریه، تدوین و اجرا کند.

تلاش‌های حکومت جولانی و بهبود خدمات

حکومت جولانی هنوز حکومت اسد را مسئول وضعیت وخیم بیمارستان‌های سوریه می‌داند و وعده داده است که این مراکز را بازسازی و مدرن خواهد کرد.

به گفته یک منبع در وزارت بهداشت حکومت جولانی، برنامه‌های جاری شامل تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی در تمام بیمارستان‌ها با کمک بین‌المللی و سازمان‌های انسانی است. همچنین از تیم‌های پزشکی خارجی برای انجام جراحی‌های پیچیده استفاده می‌شود و سایر خدمات درمانی بر اساس امکانات موجود ارائه می‌شود. موضوع حفظ و جبران کمبود نیروهای پزشکی شامل افزایش حقوق و جذب نیروهای جدید و متخصص نیز در برنامه‌های آینده قرار دارد.

وزارت آموزش عالی حکومت جولانی نیز که نظارت بر بسیاری از بیمارستان‌های دانشگاهی سوریه دارد، اعلام کرده است که سوء خدمات به دلیل انباشته شدن مشکلات دوران حکومت اسد است و در حال تلاش برای جبران این کمبودها از طریق کمک‌های داخلی و بین‌المللی و هماهنگی با سازمان‌های مردم‌نهاد است.

