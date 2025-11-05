شهادت ۲ جوان شیعه در حمص سوریه به دست افراد مسلح ناشناس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیکرهای دو جوان شیعه سوری از اهالی روستای الغور الغربیه در استان حمص پس از شهادت در حومه غربی این استان، کشف شد.
به گفته منابع محلی، این دو جوان در حالی در داخل یک مرغداری در روستای برج قاعی در غرب حمص پیدا شدند که آثار گلوله بر بدنشان وجود داشت. آنها در این مرغداری بهعنوان نگهبان کار میکردند.
منابع تأیید کردند که عاملان این حادثه افراد مسلح ناشناس بودهاند و تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
