به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروههای مسلح وابسته به حکومت جولانی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه اقلیتهای مذهبی در سوریه به روستای شیعه نشین «الغور الغربیه» در حومه استان حمص حمله کردند.
این گروهها پس از آنکه چهار جوان شیعه سوری از تخلیه منازل خود و واگذاری آنها به حکومت جولانی خودداری کردند، اقدام به ربودن آنان نمودند.
شایان ذکر است که استان حمص در مرکز کشور سوریه از مراکز اصلی سکونت شیعیان این کشور است و حدود هشتاد هزار تن از شیعیان سوریه در شهر حمص و ده ها روستا پیرامون آن، سکونت دارند. تعداد زیادی از شیعیان استان حمص پس از سقوط حکومت اسد از بیم جان خود مجبور به ترک منازل خود شدند.
