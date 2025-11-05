تکریمِ خادمان طرح ملی «مسجد، پایگاه قرآن» همزمان با اختتامیه هفدهمین دوره «مدهامتان»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حمید نیلی» با اشاره به تکریم از خادمان طرح ملی «مسجد، پایگاه قرآن» همزمان با اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان»، گفت: مجموعه ستادهای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سه حوزه زیر شناسایی و تکریم میشوند: اول مدیریت برگزاری محافل هفتگی قرآن در مساجد، دوم هم افزایی با سایر نهادها و تجهیز پایگاههای قرآنی مساجد و سوم ایجاد ارتباط بین مساجد همجوار و برگزاری مسابقات قرآنی.
معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور افزود: کانونهای فرهنگی هنری مساجد نیز بر اساس اطلاعات سامانه جامع بچههای مسجد و همچنین رصد میدانی فعالیتها بر اساس شاخصهای زیر انتخاب و معرفی میشوند: برگزاری منظم جلسات قرآن، معرفی قاریان کانون در سامانه درخواست قاری، ارتباط با مساجد همجوار، حضور فعال در برنامههای قرآنی، همچنین تکریم از خیرین و چهرههای فعال قرآنی نیز از دیگر برنامههای این مراسم خواهد بود.
نیلی ادامه داد: بیش از ۷۰۰۰ کانون تاکنون به عنوان پایگاه قرآنی در سامانه بچههای مسجد ثبت شدهاند و این تکریم به پاس قدردانی از تلاشهای این کانونها در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب در خصوص «تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی» است.
یادآور میشود، استان همدان از ۲۰ تا ۲۳ آبان میزبان این دوره از مسابقات قرآنی «مدهامتان» با شعار «مهمانی آیهها» است.
