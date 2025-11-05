به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق اعلام کرد که بهطور رسمی واردات اصلیترین فرآوردههای نفتی را متوقف کرده است، پس از آنکه کشور به خودکفایی در تولید بنزین، گازوئیل (نفتگاز) و نفت سفید دست یافت؛ اقدامی که برای نخستین بار در بیش از دو دهه گذشته رخ میدهد.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، بر اساس سندی رسمی از دفتر محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق، این تصمیم شامل توقف واردات بنزین، نفتگاز و نفت سفید و اختصاص مازاد تولید به صادرات است، زیرا تولید داخلی اکنون بیش از نیاز مصرفی کشور شده است.
در این سند آمده است که این دستاورد نتیجهی سه سال تلاش مستمر بوده که طی آن پالایشگاههای جدید به بهرهبرداری رسیده و پالایشگاههای آسیبدیده از جنگها و تروریسم بازسازی شدهاند. این اقدام بخشی از راهبرد ملی دولت عراق برای تحقق خودکفایی در سوخت و کاهش وابستگی به خارج، بهویژه به ایران است که در سالهای اخیر اصلیترین تأمینکننده فرآوردههای وارداتی عراق بود.
دولت عراق هفته گذشته نیز قراردادی برای اجرای پروژه سکوی شناور گاز طبیعی مایع (LNG) با شرکت آمریکایی اکسلریت انرژی (Excelerate Energy) امضا کرده بود.
نخستوزیر عراق در دیدار با جیمز پاتریک دانلی، معاون وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا، تأکید کرد که دولت برنامه زمانی مشخصی برای دستیابی به خودکفایی در تولید گاز تا سال ۲۰۲۸ میلادی تعیین کرده است.
السودانی افزود که عراق اکنون به خودکفایی در تولید بنزین با اکتان بالا دست یافته و در مسیر تحقق همین هدف در بخش گاز حرکت میکند.
او همچنین تصریح کرد که شراکت با شرکتهای آمریکایی به آموزش نیروهای متخصص عراقی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای توسعه میادین نفت و بخش انرژی برق کمک خواهد کرد.
