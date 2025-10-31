به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت نفت عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که عملیات توزیع نفت سفید با قیمت یارانهای ۱۵۰ دینار برای هر لیتر آغاز شده است. این طرح با هدف تأمین سوخت زمستانی خانوادهها و در راستای اجرای دستور نخستوزیر محمد شیاع السودانی و وزیر نفت حیان عبدالغنی السواد، به مرحله اجرا درآمده است.
علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت در امور توزیع، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از ابتدای ماه اکتبر، عملیات توزیع را در استانهای شمالی کشور شامل نینوا، کرکوک، صلاحالدین و الانبار آغاز کردهاند؛ مناطقی که با کاهش محسوس دمای هوا مواجهاند.
هر خانواده در استانهای سردسیر، ۱۰۰ لیتر سهمیه نفت سفید
بر اساس اعلام وزارت نفت، در مرحله نخست، هر خانواده در استانهای سردسیر سهمیهای معادل ۱۰۰ لیتر نفت سفید دریافت خواهد کرد. این فرآیند از طریق سامانه الکترونیکی کارت سوخت انجام میشود تا عدالت در توزیع و نظارت بر مصرف بهدرستی اجرا شود.
وزارت نفت همچنین تأکید کرده است که در مراحل بعدی، با کاهش دمای هوا در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، سهمیههای مربوط به این استانها نیز بهصورت تدریجی توزیع خواهد شد.
وزارت نفت عراق با اشاره به آمادگی کامل برای تأمین نیازهای سوختی مردم در فصل زمستان، اعلام کرد که نفت سفید بهصورت گسترده در انبارهای نفتی کشور موجود است و با کیفیت بالا و قیمت حمایتی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
این وزارتخانه همچنین از ادامه اجرای برنامههای راهبردی خود برای تأمین پایدار فرآوردههای نفتی خبر داد و تأکید کرد که هدف نهایی، دستیابی به خودکفایی کامل در تولید محصولات نفتی سفید و تبدیل عراق به صادرکننده این محصولات در آینده نزدیک است.
تأمین سوخت زمستانی با قیمت یارانهای، برای کاهش فشار معیشتی
این اقدام وزارت نفت در راستای سیاستهای دولت عراق برای حمایت از اقشار مختلف جامعه، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی و اقلیمی، صورت گرفته است. تأمین سوخت زمستانی با قیمت یارانهای، گامی مهم در جهت کاهش فشار معیشتی بر خانوادهها و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی بهشمار میرود.
