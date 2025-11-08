جایگاه "علم" در سبک زندگی فاطمی: چراغی برای زیست آگاهانه

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: سبک زندگی فاطمی، مجموعهای از ارزشها و کنشهایی است که از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، دخت گرامی پیامبر اکرم (ص)، نشأت میگیرد. این سبک زندگی نه تنها الگویی برای زیست فردی و خانوادگی است، بلکه در تمام ابعاد آن، ردپای علم، آگاهی و بینش عمیق به چشم میخورد. حضرت زهرا (س) که در دامان وحی و رسالت تربیت یافته بودند، اهمیت ویژهای برای علم و دانش قائل بودند و آن را چراغ راهی برای زیستن آگاهانه میدانستند. این مقاله به بررسی جایگاه علم در سبک زندگی فاطمی میپردازد.
۱. علم، مبنای تقوا و ایمان راستین:
در جهانبینی اسلامی، علم و ایمان رابطه ناگسستنی دارند. تقوای حقیقی، از معرفت عمیق به خداوند و شناخت جهان هستی سرچشمه میگیرد. حضرت زهرا (س) با معرفت کاملی که به پروردگار داشتند، در اوج تقوا زندگی میکردند. این معرفت، نه از تقلید کورکورانه، بلکه از علمی ژرف به اصول دین، توحید، نبوت و معاد نشأت میگرفت. ایشان به اهمیت علم در تحکیم پایههای ایمان آگاه بودند و میدانستند که انسان عالم، با بصیرت و آگاهی بیشتری در مسیر عبودیت گام برمیدارد.
﴿إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ﴾ (1)
"تنها بندگان دانا از میان بندگان خدا از او میترسند؛ مسلماً خداوند قدرتمند و آمرزنده است."
این آیه به صراحت بیان میکند که خشیت واقعی از خداوند، متعلق به عالمان است. حضرت زهرا (س) با علم و معرفت عمیق خود به ذات الهی، مصداق بارز این آیه بودند و در اوج خشیت و تقوا زندگی میکردند.
۲. علم، ابزار روشنگری و دفاع از حق:
زندگی حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، دوران پرفراز و نشیبی بود که نیاز مبرم به روشنگری و دفاع از حق داشت. ایشان با تسلط کامل بر قرآن و سنت نبوی، از علم خود به عنوان ابزاری قدرتمند برای دفاع از ولایت و تبیین حقایق بهره جستند. خطبه فدکیه ایشان، اوج هنر کلامی و عمق دانش آن حضرت است که در آن، با استدلالهای محکم قرآنی و نبوی، به روشنگری جامعه پرداختند. این خطبه نشان میدهد که علم برای ایشان، صرفاً برای دانستن نبود، بلکه برای عمل و قیام در راه حق بود.
۳. تشویق به علمآموزی و تربیت عالمان:
حضرت زهرا (س) نه تنها خود عالمی فرزانه بودند، بلکه به تربیت فرزندانی عالم و وارسته نیز اهتمام ویژه داشتند. فرزندان ایشان، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و حضرت زینب (س)، هر یک در علوم اسلامی و انسانی سرآمد عصر خود بودند. این نشان میدهد که در سبک زندگی فاطمی، علمآموزی و تربیت نسل عالم، جایگاه بسیار مهمی دارد. ایشان خانه خود را به مدرسهای برای علمآموزی تبدیل کرده بودند و دیگر زنان نیز برای کسب علم به محضر ایشان میرسیدند.
﴿قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (2)
"بگو: آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟! تنها خردمندانند که پند میگیرند."
این آیه، تأکید آشکاری بر تفاوت جایگاه عالمان و جاهلان دارد و ارزش علم را به وضوح بیان میکند. حضرت زهرا (س) با رفتار و گفتار خود، مصداق این آیه بودند و همواره به برتری عالمان و اهمیت علمآموزی تأکید داشتند.
۴. علم در مدیریت خانه و خانواده:
علم در سبک زندگی فاطمی، تنها به معارف دینی محدود نمیشد، بلکه در مدیریت امور خانه و تربیت فرزندان نیز نمود پیدا میکرد. حضرت زهرا (س) با هوشمندی و درایت، امور منزل را مدیریت میکردند و در تربیت فرزندان خود، از بهترین روشهای تربیتی بهره میبردند. این امر نشان میدهد که علم در تمام شئون زندگی، از جمله زندگی خانوادگی، نقش حیاتی ایفا میکند و داشتن دانش لازم برای هر زن و مردی در زندگی ضروری است.
۵. علم، راهگشای حل مشکلات و معضلات:
در هر دورهای، جامعه با مشکلات و معضلاتی روبرو است که حل آنها نیازمند بینش، تحلیل و دانش است. حضرت زهرا (س) در زمان خود، با بصیرت و آگاهی کاملی که از اوضاع جامعه داشتند، به ریشهیابی مشکلات میپرداختند و راه حلهای منطقی ارائه میکردند. خطبه فدکیه ایشان، علاوه بر جنبه دفاع از حق، حاوی تحلیلهای عمیق از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران است که نشان از نگاه علمی و آگاهانه ایشان به مسائل جامعه دارد.
﴿یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ﴾ (3)
"خداوند کسانی از شما را که ایمان آوردهاند و کسانی را که علم به آنها داده شده است، درجات زیادی بالا میبرد؛ و خداوند به آنچه میکنید آگاه است."
این آیه، وعده صریح خداوند برای ارتقاء جایگاه عالمان و مومنان است. حضرت زهرا (س) با علم و ایمان خود، به بلندترین درجات انسانی دست یافتند و زندگی ایشان، نمونهای درخشان از تجلی این وعده الهی است.
جایگاه علم در سبک زندگی فاطمی، جایگاهی محوری و بیبدیل است. علم برای حضرت زهرا (س) نه تنها ابزاری برای معرفتشناسی بود، بلکه به عنوان چراغ راهی برای زیستن آگاهانه، دفاع از حق، تربیت نسلهای صالح و مدیریت هوشمندانه امور زندگی به کار میرفت. تاسی به این سیره، به معنای ارزشنهادن به علم در تمام ابعاد زندگی است؛ علمی که نه تنها به تقوای راستین میانجامد، بلکه جامعه را به سوی رشد، بصیرت و رستگاری رهنمون میشود.
پی نوشت:
1.سوره فاطر/ آیه ۲۸
2.سوره زمر/ آیه
3.سوره مجادله/ آیه ۱۱
بانو ف. دلداری(پژوهشگر، مشاور خانواده، فعال رسانه و فضای مجازی)
