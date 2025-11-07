به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «ناظم السعیدی» معاون دبیرکل نجباء موضع رسمی این جنبش درباره سه پرونده مهم را اعلام کرد.
رئیس شورای اجرایی مقاومت اسلامی نُجَباء عراق طی اظهاراتی در جمع اعضای این جنبش تصریح کرد: ترامپ که به ثروتهای کشور ما چشم طمع دوخته، با لحنی تهدیدآمیز مدعی شده که عراقیها نمیدانند چگونه از دارایی خود استفاده کنند! به همین خاطر است که یک قاچاقچی موادمخدر را بهعنوان فرستاده آمریکا به بغداد اعزام میکند. سکوت در برابر این توهین، تسلیم در برابر سلطه آمریکاست. ما منتقد سکوت مقامات مسئول در قبال این رفتار هستیم و گوشزد میکنیم که آمریکا بهدنبال منافع نفتی و پایگاههای نظامی است، نه به فکر خیر و صلاح عراق. مداخله خارجی در قوانین ما، از جمله قانون حشد و قانون جعفری، نقض آشکار حاکمیت ملی است و باید در برابر آن ایستاد.
شیخ «ناظم السعیدی» در بخش دیگری از سخنان خود، بحران آب در جنوب عراق را نه صرفا یک معضل خدماتی بلکه مسئلهای مربوط به حاکمیت ملی دانست و خاطرنشان ساخت: دولت باید موضعگیری جدی و قاطعی در قبال این بحران داشته باشد. جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء پشتیبان جوانانی است که کارزار تحریم کالاهای ترکیهای را بهراه انداختهاند و از دولت میخواهیم در دفاع از حاکمیت و حقوق مردم، با این رویکرد همراهی کند. چنانچه اقدامات روشنی برای حفاظت از منابع آبی عراق صورت نگیرد، عشایر و کشاورزان غیرتمند جنوب در استیفای حق برخورداری خود از آب و حیات شرافتمندانه وارد عمل خواهند شد.
وی در پایان راجعبه انتخابات پارلمانی پیش رو گفت: مرجعیت عالی بر مشارکت در انتخابات تأکید کرده است و ما توصیه میکنیم که معیار انتخاب باید موضع هر فهرست و نامزد نسبت به بقای الحشد الشعبی باشد؛ زیرا شرایط کنونی ایجاب میکند که دستها همچنان بر ماشه باشند. باید ضمن حفظ وحدت صفوف، هویت ملی و حاکمیت عراق، از نیروهای وفادار و صادقی که قادر به دفاع از دین، میهن و دستاوردها هستند، حمایت کنیم. نجات و موفقیت در گرو پایبندی به خط مرجعیت و مقاومت است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما