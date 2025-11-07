به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ‌دونالد ترامپ در مراسمی در کاخ سفید با رهبران آسیای مرکزی گفت: خیلی زود این اتفاق خواهد افتاد و وضعیت غزه خیلی خوب پیش می‌رود.

وی خطاب به مقامات این کشورها گفت: شما زیاد در مورد مشکلات نشنیده‌اید اما باید بگویم کشورهایی هستند که اعلام کرده اند در صورت وجود مشکل با حماس، حاضرند داوطلبانه کمک کنند.

قرار است این نیرو با حمایت مصر و اردن، پلیس فلسطینی را در نوار غزه آموزش و پشتیبانی کند.

ترامپ هشدار داد: صلح در غزه قوی پیش می رود و اگر حماس نقش خود را ایفا نکند، با عواقب اقدامات خود مواجه خواهد شد.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

