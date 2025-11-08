یورش فعالان حامی فلسطین به دفتر شبکه دو تلویزیون آلمان در اعتراض به پوشش جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در صحنهای که یادآور فیلمهای درام سیاسی بود، روزی آرام در پایتخت آلمان به لحظهای پرتنش تبدیل شد؛ زمانی که گروهی از فعالان حامی فلسطین با شعارهایی علیه جنگ غزه، به ساختمان شبکه دوم تلویزیون آلمان (ZDF) در مرکز برلین یورش بردند و رسانههای آلمانی را به جانبداری از اسرائیل متهم کردند.
این حادثه در ساختمان مرکزی ZDF در نزدیکی نهادهای دولتی رخ داد. ۱۲ فعال زن و مرد با ورود به لابی شیشهای معروف به «آتریوم»، با سردادن شعارهایی چون «فلسطین آزاد است» و «حمایت از اشغال را متوقف کنید»، فضای ساختمان را به صحنهای برای اعتراضات خیابانی تبدیل کردند.
نمایندهای از سوی شبکه تلاش داشت با معترضان وارد گفتوگو شود. این وضعیت بیش از یک ساعت ادامه یافت تا اینکه پلیس وارد عمل شد و با استناد به «حق مالکیت رسانهای»، معترضان را از ساختمان خارج کرد.
در پیادهروی مقابل ساختمان، تجمع به تظاهراتی عمومی تبدیل شد که با حضور رهگذران، گردشگران و کارمندان دولتی همراه بود. پلیس اعلام کرد که تحقیقات درباره ۱۳ نفر، از جمله ۱۲ فعال و یک فرد دیگر که بعداً به جمع معترضان پیوسته بود، آغاز شده است. اتهامات مطرحشده شامل نقض قانون تجمعات و ورود غیرمجاز به ساختمان عمومی است.
سخنگوی شبکه ZDF در گفتوگو با خبرگزاری آلمان اظهار داشت: «فرصتی برای گفتوگو وجود داشت، اما خشم معترضان غالب بود.»
این حادثه در حالی رخ میدهد که موج اعتراضات حامی فلسطین در برلین و دیگر شهرهای آلمان شدت گرفته و جامعه آلمان را در قبال جنگ غزه بهشدت دوقطبی کرده است. در حالی که بسیاری از شهروندان، رسانههای آلمانی را به نادیده گرفتن رنج غیرنظامیان فلسطینی متهم میکنند، برخی روزنامهنگاران از سیاستهای خبری خود بهعنوان «بیطرف و حرفهای» دفاع میکنند!
تحلیلگران معتقدند آنچه در ZDF رخ داد، فراتر از یک حادثه ساده است و نشاندهنده تبدیل شدن فضای عمومی آلمان به میدان تقابل نمادین میان روایتهای فلسطینی و اسرائیلی است. این رویداد همچنین پرسشهایی جدی درباره مرزهای آزادی بیان در آلمان و نحوه مواجهه رسانهها با انتقاد از اسرائیل مطرح میکند.
در حالی که مدیریت شبکه این اقدام را «اخلال در نظم» توصیف کرده، فعالان آن را «فریادی نمادین» علیه آنچه «همدستی رسانههای آلمان با روایت اسرائیلی و بیتوجهی به رنج مردم غزه» میدانند، قلمداد کردهاند. این در حالی است که انتقادات از رسانههای آلمانی به دلیل نحوه پوشش جنگ غزه رو به افزایش است و برخی از آنها به سانسور جنایات اسرائیل و سرکوب صداهای حامی فلسطین متهم میشوند.
