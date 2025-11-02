به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «توماس براک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه روز شنبه اعلام کرد که احمد الشرع ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه در ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد تا توافق پیوستن سوریه به ائتلاف بینالمللی ضد داعش را که به رهبری ایالات متحده آمریکا فعالیت میکند، امضا کند.
براک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه نشست «گفتوگوی منامه» در بحرین درباره احتمال این سفر گفت: بله، الشرع در این ماه به واشنگتن خواهد رفت و او احتمالاً توافقنامه پیوستن به ائتلاف مقابله با تروریسم را امضا خواهد کرد.
این سفر، نخستین سفر جولانی به واشنگتن و دومین سفر او به ایالات متحده آمریکا خواهد بود؛ پس از آنکه در سپتامبر گذشته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده بود.
جولانی در مه ۲۰۲۵ نیز برای نخستین بار در ریاض با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دیدار کرد، دیداری تاریخی که در جریان آن، ترامپ وعده داد تحریمهای اعمالشده بر سوریه را لغو کند.
با وجود این، سفر پیشین جولانی به نیویورک هنوز نتوانست دو پرونده حساس و کلیدی سوریه شامل لغو کامل تحریمهای آمریکا و توافق امنیتی با اسرائیل برای تقویت ثبات منطقهای را حل کند. با این حال، آن دیدار به عنوان گامی تاریخی در جهت بازگشت سوریه به جامعه بینالمللی پس از سالها انزوا و تحریم توصیف شد. این سفر همچنین نخستین دیدار رئیسجمهور سوریه از آمریکا از سال ۱۹۶۷ تاکنون بود و فرصتی فراهم کرد تا دمشق روابط اقتصادی و دیپلماتیک تازهای با کشورهای جهان برقرار کند.
پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت ترامپ از لغو تحریمهای قانون سزار علیه سوریه حمایت میکند و افزود: کنگره باید این قانون را لغو کند. او گفت که لغو تحریمها به شکست داعش کمک میکند و فرصت آیندهای بهتر را برای مردم سوریه فراهم میسازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن از سرمایهگذاری و مشارکت در بازسازی سوریه استقبال میکند تا کشوری با صلح و رفاه شکل گیرد.
در همین حال، «محمد علاء غانم» رئیس امور سیاسی شورای سوری-آمریکایی، در یادداشتی در فیسبوک نوشت که سازمانهای سوری-آمریکایی با صدایی واحد یادداشتی به کنگره ارائه کردهاند تا در آن خواستار گنجاندن بند مربوط به لغو قانون سزار (که اخیراً در مجلس سنا تصویب شده) در نسخه نهایی بودجه وزارت دفاع شوند.
