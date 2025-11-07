به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ترکیه در حال انجام مذاکراتی با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است تا به هزاران جنگجو و غیرنظامی وابسته به این حزب اجازه دهد از پناهگاههای خود در شمال عراق به وطنشان بازگردند.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، طرح فعلی شامل اعزام فرماندهان ارشد حزب به یک کشور ثالث است که احتمالاً در اروپا خواهد بود.
طبق این گزارش، در مرحله نخست این برنامه، حدود هزار غیرنظامی امکان بازگشت به ترکیه را خواهند داشت.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که کشورش وارد مرحلهای جدید در تلاشها برای پایان دادن به خشونت گروههای مسلح کرد شده است و احتمال دارد به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، فرصت داده شود تا در پارلمان سخنرانی کند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دولت باهجلی، متحد ملیگرای اردوغان، گفت که آزاد کردن صلاحالدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلقها (حامی کردها) که از سال ۲۰۱۶ در زندان است، میتواند اقدامی مفید باشد.
