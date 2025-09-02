به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها دانشجو دیروز دوشنبه بی‌اعتنا به هشدارها درباره احتمال سرکوب در شهرهای بزرگ اندونزی تظاهرات کردند، پس از آخر هفته‌ای خونین که در جریان آن ۸ نفر کشته شدند. خشونت‌هایی که بدترین ناآرامی‌ها در این کشور طی بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شوند.

اعتراضات در اندونزی از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد، زمانی که معترضان به حقوق و مزایای مسکن بالای نمایندگان پارلمان اعتراض کردند. این اعتراضات روز پنج‌شنبه پس از انتشار ویدئویی از برخورد یک خودروی پلیس با موتورسیکلت و زیر گرفتن راننده جوان، به شورش تبدیل شد. مطالبات معترضان متنوع بود، اما جرقه اصلی اعتراض‌ها، اعلام دریافت مزایای مسکن توسط نمایندگان پارلمان اندونزی بود که حدود ۱۰ برابر حداقل دستمزد در پایتخت جاکارتا است.

این ناآرامی‌ها نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از ساختار سیاسی اندونزی، رفتار پلیس و اولویت‌های هزینه‌کرد دولت هستند. همچنین، این بحران برای بزرگ‌ترین کشور با اکثریت مسلمان در جهان اهمیت زیادی دارد، چرا که ثبات سیاسی در این کشور برای امنیت و رشد اقتصادی منطقه حیاتی تلقی می‌شود.

این بحران جدی‌ترین چالش پیش‌روی «برابوو سوپیانتو» رئیس‌جمهور اندونزی تا کنون است؛ چالشی که با گسترش دامنه اعتراضات در سراسر مجمع‌الجزایر جنوب شرق آسیا و جلب توجه بین‌المللی، رهبری او را به آزمون گذاشته است.

چه اتفاقی تاکنون افتاده است؟

گروه‌های دانشجویی اندونزیایی با وجود حضور گسترده نیروهای نظامی و ایست‌های بازرسی پلیس در شهرهای جاکارتا، یوگیاکارتا، باندونگ و ماکاسار تظاهرات برگزار کردند. دانشجویان در شهر ماکاسار در نزدیکی ساختمان پارلمان محلی تجمع کردند؛ ساختمانی که هفته گذشته در جریان ناآرامی‌ها به آتش کشیده شد. در شهر جاکارتا، کاروان‌های ارتش در خیابان‌های اصلی حرکت کردند، مدارس به آموزش مجازی روی آوردند و شرکت‌ها از کارکنان خواستند از خانه کار کنند.

پلیس اندونزی اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند و بیش از ۷۰۰ نفر زخمی شده‌اند. استاندار میزان خسارات را حدود ۳.۴ میلیون دلار برآورد کرده است.

در جریان شورش‌ها و غارت‌ها، خانه‌های برخی سیاستمداران اندونزیایی از جمله وزیر دارایی مورد حمله قرار گرفت و دفاتر دولتی به آتش کشیده شدند. در شهر باندونگ، معترضان لاستیک‌ها را آتش زدند و در شهر ترناته، پلیس برای جلوگیری از ورود جمعیت به ساختمان‌های پارلمان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. مقامات اعلام کردند که دست‌کم ۴ نفر در تعطیلات آخر هفته در شهر ماکاسار بر اثر خشونت آشوب‌طلبانه و آتش‌سوزی عمدی جان باخته‌اند.

تلاش برای آرام‌سازی

رئیس‌جمهور اندونزی در تلاش برای کاهش خشم عمومی، اعلام کرد که مزایای مالی نمایندگان پارلمان این کشور، کاهش خواهد یافت. با این حال، او هم‌زمان از نیروهای امنیتی اندونزی به‌خاطر فداکاری‌هایشان تقدیر کرد و به ۴۰ پلیس زخمی ارتقاء درجه داد.

وی در جریان بازدید از مجروحان پلیس در جاکارتا به مردم یادآوری کرد که برای برگزاری اعتراضات باید مجوز قانونی دریافت شود و این تجمعات باید تا ساعت ۶ عصر پایان یابند؛ اظهاراتی که منتقدان آن را بیشتر تهدید تلقی کردند تا اینکه امتیازدهی باشد.

گروه‌های دانشجویی در اندونزی، واکنش رئیس‌جمهور این کشور را ناکافی و بی‌ارتباط با خواسته‌های مردم دانستند. معترضان معتقدند که موضوع فقط مزایای مالی نیست، بلکه بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و مطالبه اصلاحات واقعی در ساختار پلیس است.

در همین حال، بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی در اندونزی با اشاره به فضای سرکوب و بازداشت‌های گسترده که امکان اعتراض مسالمت‌آمیز را تقریباً غیرممکن کرده است، تظاهرات خود را به‌تعویق انداخته‌اند.

در سطح بین‌المللی، چین—بزرگ‌ترین شریک تجاری اندونزی—حمایت خود را از توانایی سوپیانتو در مدیریت بحران اعلام کرده است که نشانه‌ای از نگرانی منطقه‌ای نسبت به ثبات اندونزی است.

ثبات داخلی اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی و اقتصاد جنوب شرق آسیا، برای امنیت منطقه‌ای و رشد اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. اکنون سوپیانتو رئیس‌جمهور اندونزی در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ توانایی او در عبور از این بحران—با ایجاد تعادل میان اصلاحات واقعی و بازگرداندن نظم—نه‌تنها آینده ریاست‌جمهوری‌اش را رقم خواهد زد، بلکه تعیین خواهد کرد که آیا اندونزی همچنان به‌عنوان نیرویی برای ثبات در منطقه‌ای پرتنش باقی خواهد ماند یا نه.

