شاعر مسلمان برندۀ مسابقۀ ادبی آلمان شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا عایشه ایرم در یک رقابت ادبی در آلمان به پیروزی رسید و اکنون عنواندار مسابقات ملی Poetry Slam در محافل آلمانی به حساب میآید. Poetry Slam یک مسابقه ادبی است که در آن شرکتکنندگان متنهای خودشان را روی صحنه میخوانند و مخاطبان تصمیم میگیرند چه کسی برنده شود.
عایشه ایرم ۲۶ ساله و اهل ایالت نوردراین-وستفالن است. وی در متنهای خود، به نژادپرستی در زندگی روزمره میپردازد و درباره افرادی مینویسد که به دلیل رنگ پوست یا اصالتشان مورد تبعیض قرار میگیرند.
عایشه ایرم میگوید: افراد زیادی فکر میکنند باید مثل دیگران رفتار کنند تا پذیرفته شوند؛ این کار درست نیست. من میخواهم با نوشتههایم به مردم جرأت و اعتمادبهنفس بدهم و نشان دهم که هر فرد باید همانگونه باشد که واقعاً هست.
ایرم عضو گروهی از هنرمندان مسلمان در آلمان به نام i,Slam است. این گروه به نگارش متون ادبی میپردازد و در مسابقات اجرا میکند. هدف گروه این است که جوانان مسلمان احساس امنیت بیشتری داشته باشند و بتوانند دیدگاههای خود را آزادانه بیان کنند.
...........
پایان پیام
نظر شما