رائده چیب، پژوهشگر و نویسندۀ آلمانی، در مقاله‌ای با عنوان «آموزش اسلام در مدارس آلمان: زیر ذره‌بین» به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آموزش ادیان و دین اسلام در این کشور می‌پردازد که به بخش‌هایی از آن می‌پردازیم:

به صورت قانونی، آموزش ادیان در قانون اساسی کشور آلمان ثبت شده است. ماده ۷ قانون اساسی، آموزش دینی-اعتقادی را به‌عنوان یک درس رسمی در چارچوب مسئولیت دولت تعیین کرده است. محتوای این درس توسط جوامع دینی تعیین می‌شود و شرایط اجرایی آن توسط ایالت‌ها تنظیم می‌شود. با وجود افزایش قابل توجه دانش‌آموزان شرکت‌کننده در درس‌های دینی، هنوز کمتر از ده درصد از دانش‌آموزان مسلمان تحت آموزش دین اسلام قرار می‌گیرند.

تنوع اجرایی بین ایالت‌ها

شیوه اجرای آموزش دینی اسلام در ایالت‌های مختلف آلمان متفاوت است. در برخی مناطق مانند هامبورگ، این درس به‌صورت یک آموزش ترکیبی برای همه ادیان ارائه می‌شود، در حالی که در ایالت‌های شرق آلمان به دلیل تعداد کم دانش‌آموزان مسلمان، هنوز برنامه‌ای وجود ندارد. در بایرن مدل «آموزش اسلام» بر اساس آشنایی با دین طراحی شده است.

نسل جدید معلمان

در یک‌ونیم دهه گذشته، آموزش معلمان (آموزش دین اسلام) با تأسیس مؤسسات دانشگاهی در شهرهایی مانند مونستر، اسنابروک، فرانکفورت و برلین گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۱، حدود ۲۵۰۰ دانشجو در رشته‌های علوم دینی اسلامی ثبت‌نام کرده بودند و بیش از ۷۵۰ معلم در دهه جاری در این درس فعالیت می‌کنند. این نسل جدید معلمان هم در مباحث علمی دانشگاهی و هم در نظام آموزش معلمان آلمان حضور دارند.

راهکارها و توسعه مواد آموزشی

به دلیل تحولات سریع آموزشی و نیاز به پوشش موضوعات نوظهور، مانند استفاده از هوش مصنوعی در آموزش، دانشگاه‌ها سرفصل‌های آموزشی جدید برای مدارس تولید می‌کنند، مانند آموزش محیط‌زیست در درس دینی اسلام.

مقابله با چالش‌ها و گرایش‌های افراطی

مطالعات نشان داده است که برخی دانشجویان رشته علوم دینی اسلامی هنوز گرایش‌های اسلامی رادیکال دارند که بیشتر ناشی از تأثیر شبکه‌های اجتماعی و جوامع دینی محلی است. با این حال، تحصیل در دانشگاه می‌تواند نگرش‌ها را اصلاح کند.

نقش معلمان در مدارس

معلمان با طراحی مناسب درس و تعامل با دانش‌آموزان مذهبی، می‌توانند از بروز تعارضات جلوگیری کنند و در موضوعاتی مانند تبعیض و آزادی دینی به‌عنوان واسطه عمل کنند. اجرای درس با معلمان ماهر، ساختار شفاف و محتوای متنوع می‌تواند همبستگی اجتماعی را تقویت کرده، بی‌سوادی دینی را کاهش دهد و از افراط‌گرایی پیشگیری کند.

رائده چبیب، نویسندۀ این مقاله، در پایان نتیجه‌گیری می ‌کند درس دین اسلام در مدارس آلمان، اگر با منابع انسانی واجد صلاحیت و چارچوب‌های آموزشی شفاف ارائه شود، می‌تواند علاوه بر آموزش دینی، نقش مهمی در ترویج همزیستی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی در جامعه متنوع ایفا کند.

