به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در اندونزی، تعداد فزایندهای از ائمۀ جماعت و رهبران محلی با تاکید بر ضرورت حفاظت از طبیعت، پیروان خود را به مراقبت از محیط زیست و نجات زمین فرا میخوانند. این حرکت نوین که «اسلام سبز (رویکردهای اسلامی در حمایت از طبیعت و محیط زیست)» نامیده میشود، از مسجد استقلال (Istiqlal) در جاکارتا، بزرگترین مسجد آسیا و نخستین «خانه عبادتی اکولوژیک» جهان، آغاز شده است. این مسجد نمونهای از استفاده از پنلهای خورشیدی، سیستمهای بازیافت آب و خطابههایی در حمایت از محیط زیست است و تلاش دارد حفاظت از محیط زیست را به یک وظیفه دینی تبدیل کند.
برنامههای این حرکت شامل تبدیل ۷۰ درصد از ۸۰۰ هزار مسجد کشور به «مسجدهای سبز و حامی محیط زیست»، آموزش ائمۀ جماعت آینده در مدارس قرآنی برای ارائه خطبههای حمایت از محیط زیست، و فعالیت گروههای حامی طبیعت برای آموزش کشاورزی پایدار و دعا برای محیط زیست است. حتی شورای علمای اندونزی (Indonesian Ulema Council) فتواهایی علیه جرائم محیطزیستی صادر کرده و هدفگذاری کردهاند که اندونزی تا سال ۲۰۶۰ به بیطرفی کربنی برسد.
با این حال، منتقدانی هم وجود دارند که تاکید میکنند این حرکت بیشتر روی مسئولیت فردی تمرکز دارد و نسبت به آلودگی صنعتی گسترده کشور، مانند معادن ذغالسنگ و تولید نیکل، واکنشی نشان داده نشده است.
