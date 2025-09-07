به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیده مریم محمدی، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان قم، در آیین رونمایی از «دانشنامه محیط زیست» با تأکید بر جایگاه فقه محیط زیست در آموزه‌های اسلامی، نگاه مراجع معظم و اساتید حوزه علمیه قم را «فرزانه و بالا» توصیف کرد که می‌تواند الهام‌بخش ترویج فرهنگ «سبز» در سراسر کشور باشد. وی ضمن اشاره به تلاش‌های انجام شده برای تربیت نسلی دوستدار طبیعت، از چالش‌های جدی تغییر کاربری اراضی و تخریب منابع طبیعی در قم انتقاد کرد و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی برای مقابله با این معضلات تأکید ورزید.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر محمدی ضمن عرض خیرمقدم به حاضران و تبریک اعیاد و آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه، پیوند میان علم تخصصی محیط زیست و فقه آن را بسیار ارزشمند دانست و اظهار داشت که مجلدات این دانشنامه می‌تواند «منبع مناسبی برای آموزش درس خارج فقه محیط زیست در حوزه علمیه باشد» . وی همچنین از معاونت محترم حوزه به دلیل فراهم آوردن فرصت این گردهمایی قدردانی کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به تفاوت نگاه‌ها در برخی مناطق کشور، به خاطره‌ای از دیدار با یکی از ائمه جماعت در استانی دیگر اشاره کرد که از تبیین حرمت شکار خودداری کرده بود. وی این نگاه را در تضاد با «نگاه بالا و فرزانه حضرت آیت‌الله اعرافی، آیت‌الله سعیدی، آیت‌الله بوشهری و تمام اساتید حاضر در قم» دانست که برگرفته از نگاه ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله جوادی آملی و مفهوم «حیات طیبه جهان شمول» است.

دکتر محمدی بر ضرورت «اصدار و اشاعه این نگاه و تفکر» در میان تمام روحانیت معزز تأکید کرد. وی خبر داد که مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیون فعال در اقصی نقاط کشور از جمله استان‌های کرمان، یزد و تهران، درس فقه محیط زیست را بیان می‌کنند و این امر فرصتی برای استفاده از نفوذ روحانیون در «منبر نماز جمعه» و کلاس‌های درس برای طرح موضوعات مهم محیط زیستی است.

ایشان با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که می‌فرماید «اگر قیامت برپا شد و شما نهالی در دست داشتید، بایستید و آن نهال را بکارید»، این حدیث را «حسن ختام قدردانی دین مبین اسلام به طبیعت، درخت و سایر موجودات» دانست. وی با ابراز تأسف از «اقدامات توسعه نامتوازن» که منجر به قطع درختان و تغییر کاربری اراضی می‌شود، از افزایش «بیشترین تغییر کاربری» در شهر مقدس قم سخن گفت و تأکید کرد که در صورت از بین بردن درختان، با چه توانی می‌توان «رنجش حاصل از تغییرات اقلیمی» را مدیریت کرد.

دکتر محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات آموزشی در حوزه محیط زیست اشاره کرد. وی از «توانمندسازی تمام معلمین، مدرسین درس محیط زیست، مراقبین سلامت مدارس و همه مدیران مدارس کشور» در این حوزه خبر داد و هدف از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای حدود ۳۵۰ نفر از مراقبین سلامت و مدیران مدرسه را «پرورش نسل‌های دوستدار طبیعت و دارای نگاه احترام بیشتر به طبیعت» عنوان کرد.

در همین راستا، پیشتر حجت‌الاسلام بهجتی اردکانی نیز از همکاری و آغوش باز سازمان حفاظت محیط زیست استان قم به روی روحانیت برای ارائه مباحث دینی در عرصه کنشگری و علمی قدردانی کرده بود. همچنین، دکتر مدادی، سرپرست مرکز آموزش سازمان حفاظت محیط زیست، از توافق با رادیو معارف برای تولید ۳۵ برنامه مشترک با محوریت «دین و محیط زیست» خبر داد که با پیگیری خانم دکتر محمدی انجام شده است. وی همچنین مدیران سازمان محیط زیست استان قم، از جمله خانم دکتر محمدی را فعال و پویا توصیف کرد که کارها را با جدیت پیش می‌برند.

..............................

پایان پیام/