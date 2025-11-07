  1. صفحه اصلی
افتتاح جاده ۴۰ ساله آبرود با مشارکت ارتش / رحمانی: خدمت به مردم بالاترین افتخار است

۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۱
در آئین افتتاح جاده روستای آبرود فومن که پس از ۴۰ سال انتظار به بهره‌برداری رسید، امیرسرتیپ ولی رحمانی با تأکید بر نقش ارتش در پروژه‌های محرومیت‌زدایی گفت: خدمت به مردم و آبادانی وطن، بالاترین افتخار یک سرباز است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ «ولی رحمانی» روز پنجشنبه، 15 آبان 1404 در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های محرومیت زدایی در روستای آبرود در شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرموده فرمانده معظم کل قوا، «ارتش عزیز ملت ایران» است و سربازان این ارتش به این عزت می‌بالند.

وی با ابراز خرسندی از حضور در زادگاه خود اضافه کرد: افتتاح این مسیر یکی از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه بود و خوشحالم که امروز به عنوان سربازی از ارتش، توانستم در تحقق این خواسته ۴۰ ساله نقشی ایفا کنم.

رحمانی افزود: دوران دانش‌آموزی خود را در همین مسیر گذرانده‌ام و به یاد دارم که سال‌ها مردم آرزو داشتند این جاده آسفالت شود تا رفت‌وآمد آسان‌تر شود. امروز که این آرزو به ثمر نشسته، احساس می‌کنم خدمت به زادگاه، مصداقی از عشق و وفاداری به میهن است.

معاون طرح و برنامه و بودجه کل ارتش تأکید کرد: منتهای دین، دین‌داری صرف نیست، بلکه انسانیت و عشق به مردم است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند که بسیاری از سرزمین‌ها به واسطه وطن‌پرستی آباد شدند، و این عشق به وطن و مردم برای من بالاترین آرزو و افتخار است.

وی ادامه داد: هیچ چیزی برای یک انسان بالاتر از آن نیست که چهره خندان مردمش را ببیند و بداند که به واسطه خدمت او، شادی و آرامش در جامعه گسترش یافته است.

رحمانی با اشاره به اقدامات ارتش در حوزه‌های مختلف، گفت: بخش عمده فعالیت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی است، اما در کنار آن، اجرای طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی نیز با قدرت ادامه دارد.

معاون طرح و برنامه و بودجه کل ارتش در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: طول عمر یا مدت مسئولیت مهم نیست، بلکه کیفیت و اثرگذاری آن اهمیت دارد. می‌توان در یک سال به اندازه صد سال خدمت کرد، اگر عشق، انسانیت و وفاداری در وجود انسان باشد.

وی با تجلیل از بزرگان تاریخ ایران از جمله امیرکبیر و پروین اعتصامی افزود: نام نیک از آنِ کسانی است که با عشق و انسانیت زندگی کردند و خدمتشان در دل مردم ماندگار شد.

امیر سرتیپ رحمانی در پایان گفت: هر صبح باید به فرزندانمان بیاموزیم که در برابر آینه بایستند و بگویند: «زنده باد ایران». اگر امروز فردوسی زنده بود، در کنار رستم و سهراب، از قهرمانان معاصر چون بابایی، کشوری و صیاد شیرازی یاد می‌کرد.

وی با قدردانی از حضور استاندار گیلان، فرماندهان سپاه و ارتش، مسئولان محلی و مردم منطقه، افزود: خدمت به مردم سرزمین مادری‌ام را بزرگ‌ترین افتخار زندگی‌ام می‌دانم و امیدوارم در مسئولیت جدید نیز بتوانم با دعای مردم، سرباز خوبی برای ایران سرافراز اسلامی باشم.

