حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی در گفت و گو با خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، در تشریح فعالیتهای این دفتر اظهار کرد: هدف اصلی ما خدمت به مردم است و در این مسیر، مخاطبان را در سه گروه تکلیفپذیر، تکلیفگریز و تکلیفستیز دستهبندی کردهایم. برای گروه نخست، آموزش احکام را در اولویت قرار دادهایم؛ برای گروه دوم، مشاوره و گفتوگو را در نظر گرفتهایم و در مواجهه با گروه سوم، از منطق و استدلال بهره میگیریم.
وی افزود: در راستای همین رویکرد، تلاش کردهایم مردم را به یادگیری و عمل به احکام تشویق کنیم. یکی از برنامههای مستمر ما، دیدار چهرهبهچهره با مردم و رسیدگی به وضعیت معیشتی نیازمندان است در همین راستا، کارگروهی با پنج عضو تشکیل شده که بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد و تمام برنامه های این کارگروه برای مبلغین خواهر و برادر مشخص است.
مسئول دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی در شیراز با اشاره به خدمات اجتماعی دفتر گفت: برای مراجعان، شماره تماس ثبت میکنیم تا در مناسبتهای مختلف، پیامهای تبریک یا تسلیت ارسال شود.
وی همچنین از حمایت معنوی دفتر از روحانیون شهرستانها خبر داد و گفت: روحانیونی که در مساجد شهرستانها فعالیت دارند، مورد پشتیبانی معنوی ما قرار میگیرند تا خدمات دینی را بهتر ارائه دهند.
حجتالاسلام والمسلمین سید جواد حسینی با اشاره به فعالیتهای اجتماعی این دفتر اعلام کرد: تاکنون موفق شدهایم از وقوع ۴۵ مورد سقط جنین جلوگیری کنیم.
وی این اقدام را نتیجه تلاشهای مستمر در زمینه مشاوره، حمایت معنوی و آگاهیبخشی به خانوادهها دانست و آن را یکی از افتخارات انسانی و دینی مجموعه عنوان کرد.
مسئول دفتر آیتالله مکارم شیرازی در شیراز در پایان خاطرنشان کرد: سهشنبهها موضوع مهدویت در دستور کار دفتر قرار دارد و در این زمینه با امور مساجد، جامعه روحانیت، حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و مراکز فرهنگی ارتباط برقرار کردهایم. همچنین دیدار با علمای شهر نیز از برنامههای مستمر ماست.
