به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «ما و غرب» با حضور اندیشمندان، استادان دانشگاه و پژوهشگران در سالن همایشهای صداوسیما در حال برگزاری است.
در این همایش، دکتر محمد اسحاقی، معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، در سخنانی به تبیین نگاه رهبر معظم انقلاب به تمدن غرب و نسبت آن با انقلاب اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به فاصلهگرفتن جوامع غربی از رهنمودهای الهی گفت: دورشدن از تعالیم آسمانی سبب بروز فجایع اخلاقی و معرفتی در غرب شده است؛ فجایعی که نهتنها در همان جوامع محدود نمانده بلکه به ملتهای دیگر نیز منتقل و تحمیل شده است. یکی از راهبردهای غرب، گسترش همین فساد اخلاقی و فکری در میان ملتهاست تا آنها را از مقاومت و ایستادگی باز دارد.
دکتر اسحاقی افزود: در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، نگاه به غرب نه از سر تسلیم است و نه از موضع انکار؛ بلکه بر پایه عقلانیت، تجربه عینی و الهام از قرآن کریم شکل گرفته است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با نگاهی عقلانی، منطقی و واقعبینانه مواضع خود را در برابر تمدن غرب تبیین کند.
معاون پژوهش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اعتراف خود اندیشمندان غربی به افول تمدنشان تصریح کرد: خودِ متفکران غربی اذعان کردهاند که تمدن غرب به مرحله افول رسیده است. لازم است پژوهشگران ما این شواهد و نشانهها را بهصورت علمی و مستند شناسایی و تحلیل کنند تا از تحریف واقعیت جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه استقلال، عقلانیت و تجربه تاریخی شکل گرفته است، گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب، گفتوگو با مردم غرب ـ نه با نظام سلطه ـ یک اصل اساسی است. ایشان همواره میان ملتهای غربی و ساختارهای استکباری تمایز قائل شدهاند.
دکتر اسحاقی با تأکید بر اینکه نظام سلطه با هیچ ملت مستقل و آزادیخواهی سر سازگاری ندارد اظهار داشت: استقلال از مهمترین مسائلی است که استکبار جهانی آن را برنمیتابد. مستکبران در منطق قرآن کسانی هستند که دیگران را به بند میکشند و استقلال فکری و سیاسی ملتها را نمیپذیرند. اما انقلاب اسلامی توانسته است در عین حفظ استقلال، اقتدار علمی و فناورانه خود را نیز افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: ایران امروز پس از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، در جایگاه نخستین کشورهای پیشرفته علمی و فناورانه قرار دارد. در برخی حوزهها جزو بیست کشور برتر و در بعضی زمینهها در رتبههای نخست هستیم. این نشاندهنده پیشرفت در سایهی استقلال است و برای نظام استکباری قابل پذیرش نیست.
دکتر اسحاقی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت علمی کشور گفت: میانگین سنی دانشمندان هستهای ما زیر ۳۰ سال است؛ همانگونه که در دوران دفاع مقدس نیز فرماندهان جوان در خط مقدم بودند. این نشان میدهد موتور حرکت علمی و انقلابی کشور در دستان جوانان است.
وی همچنین به گستره بیداری جهانی در برابر نظام سلطه اشاره کرد و افزود: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ایران امروز به یک روز جهانی تبدیل شده است. حتی در آمریکا بیش از سههزار تظاهرات دانشجویی و مردمی علیه نظام سلطه برگزار میشود که نشانه گسترش آگاهی ملتهاست.
وی در پایان تأکید کرد: شناخت علمی و عمیق از مبانی تمدن غرب و افشای واقعیتهای فاجعهبار آن، خدمتی بزرگ به بشریت است. باید تلاش کنیم با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و معرفتی انقلاب اسلامی، چهره حقیقی نظام سلطه و آثار ویرانگر آن بر انسان معاصر را بهروشنی تبیین کنیم.
...............................
پایان پیام/ 218
نظر شما