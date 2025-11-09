به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه اخیر خود پیش از انتخابات، تأکید کرد که مسئولیت انتخاب نامزد بر عهده رای‌دهنده است و علما و مراجع تقلید «به دنبال منافع شخصی نیستند، بلکه وظیفه شرعی خود را در بیان حق و باطل انجام می‌دهند».

وی تصریح کرد: «امروز رأی‌دهنده است که تعیین می‌کندآیا زمان ظهور را نزدیک‌تر می‌سازد یا آن را به تأخیر می‌اندازد» و خواستار کنار گذاشتن وابستگی های قبیله‌ای، خانوادگی و شخصی شد. وی با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن تعصبات قبیله‌ای، خانوادگی و شخصی، خاطرنشان کرد:

«انتخاب نامزد بر اساس رابطه خویشاوندی، وعده‌ها یا منافع شخصی، انسان را در پیشگاه خداوند گناهکار می‌سازد و ذمّه‌اش را بری نمی‌کند».

هشدار نسبت به درگیری دائمی با قدرت‌های بزرگ

امام جمعه بغداد افزود: عراق همواره درگیر در تقابل با قدرت‌های بزرگ بوده است، و هرگونه خطای محاسباتی می‌تواند کشور را با عقب‌گردی مشابه دوران داعش روبه‌رو سازد؛در آن صورت، مردم خود باید پیامدهای آن را بر عهده بگیرند.

وی نظام سیاسی فعلی را «نظامی تحت اشغال آمریکایی» توصیف کرد و با بیان این‌که منابع حیاتی کشور از جمله برق، آب، صنعت و تجارت در اختیار دولت‌های پی‌درپی عراق نیست، بلکه در دست ایالات متحده قرار دارد، افزود: وعده‌های انتخاباتی در زمینه خدمات عمومی دروغی بیش نیست، زیرا «امور در دست آنها نیست».

انتقاد از فشارهای منطقه‌ای و تهدیدهای آمریکایی

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ی درگیری‌های منطقه‌ای گفت ایالات متحده و «هم‌پیمانان منطقه‌ای آن» در حال تحمیل گزینه های سیاسی از پیش طراحی‌شده‌ای در سوریه هستند که از قنیطره تا سویدا و درعا امتداد یافته و تا مرزهای عراق، لبنان و فلسطین ادامه پیدا می‌کند وی نسبت به طرح ایجاد منطقه‌ای «غیرنظامی» که عملاً توسط پایگاه‌های آمریکایی اداره می‌شود و هدف آن «حفاظت از رژیم صهیونیستی» است، هشدار داد.

امام جمعه بغداد همچنین از وجود تماس‌ها و هماهنگی‌هایی میان مقام‌های آمریکایی و وزیر امور خارجه عراق پرده برداشت؛ وزیری که به گفته او «محصولی صددرصد آمریکایی» است. وی افزود: هدف از این تماس‌ها، ارسال پیام هشدار از سوی واشنگتن به بغداد است مبنی بر اینکه هرگونه گزینه انتخاباتی برخلاف منافع و خواسته‌های ایالات متحده می‌تواند کشور را به سوی تنش و درگیری سوق دهد.

انتقاد از امتیازات طبقه اجرایی و وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار

آیت الله موسوی از «امتیازات طبقه اجرایی» انتقاد کرد و گفت: مسئولان از حفاظت، خودروهای ویژه و مزایایی برخوردارند که شهروندان عادی از آن محروم‌اند و ادامه این معادله «بدون حساب الهی نخواهد ماند».

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از خطبه‌های خود، با انتقاد از امتیازات گسترده طبقه اجرایی گفت: مسئولان کشور از حفاظت‌های ویژه، خودروهای مخصوص و مزایای متعدد برخوردارند، در حالی‌که شهروندان عادی از امکانات ابتدایی‌ محروم‌اند. وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت ناعادلانه و فاصله طبقاتی، «بدون حساب الهی نخواهد ماند»

وی به مجموعه‌ای از پرونده‌های اقتصادی «فاجعه‌بار» اشاره کرد؛ از جمله پروژه انتقال نفت از طریق اردن به اسرائیل، واگذاری پروژه بندر فاو به یک شرکت اماراتی مرتبط با اسرائیل، اختلافات بر سر خور عبدالله و زبیر، واردات سالانه کالا از ترکیه به ارزش ۱۲ میلیارد دلار که احتمال دارد به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد، پروژه‌های «پل‌ها و روگذرها» که موجب تشدید ترافیک بغداد شده، تبدیل زمین‌های پارک‌ها به املاک تجاری، و همچنین بررسی طرح واگذاری بخشی از صحرای مثنی به عربستان.

انتقاد از مسئولان محلی و پذیرش دیدار با الجولانی

آیت‌الله موسوی برخی مسئولان عراقی را به دلیل استقبال از «الجولانی» و تصویرسازی از او به عنوان کسی که تغییر کرده، مورد انتقاد قرار داد، در حالی که وی در پی لغو حکم اعدام خود در شورای امنیت بود. وی برگزاری و پذیرش چنین دیدارهایی را «تخطی از حاکمیت ملی» توصیف کرد.



دعوت به انتخاب نمایندگان شجاع و مستقل

در پایان خطبه، آیت‌الله سید یاسین موسوی عراقی‌ها را به انتخاب «نمایندگانی شجاع که به دنبال امتیازات شخصی نیستند» فراخواند و خواستار برگزیدن کسانی شد که «ماهیت درگیری‌ها را می‌فهمند و برای آزادسازی کشور تلاش می‌کنند». وی هشدار داد که پارلمان نهادی است که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند و بر فرآیند سیاسی نظارت دارد، وی تأکید کرد که «خطا در این انتخاب این بار بخشیده نخواهد شد».



