یک شهید و چند زخمی در حمله هوایی اسرائیل به خودرو در جنوب لبنان + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد اسرائیلی بامداد امروز دوشنبه، خودرویی را در بزرگراه بین‌المللی صیدا ـ صور، مقابل شهرک البیساریه در منطقه الزهرانی هدف قرار داد.

این حمله منجر به شهادت یک نفر و زخمی‌شدن چند تن دیگر شد که به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند.

بر اساس اطلاعات اولیه، پهپاد اسرائیلی دو موشک شلیک کرد؛ موشک اول مستقیماً خودرو را هدف قرار داد و موجب انفجار و آتش‌سوزی آن شد. موشک دوم نیز فردی را که در حال دور شدن از خودرو بود، هدف قرار داد و باعث شهادت او شد.

این حمله در حالی صورت گرفت که روز گذشته نیز یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در اطراف شهرک حومین الفوقا در منطقه النبطیه هدف قرار داده بود.

در آن حمله، عباس الجواد شهروند لبنانی به شهادت رسید و انفجار شدید ناشی از آن، ستون‌های متراکم دود را در منطقه به‌وجود آورد.



