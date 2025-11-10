  1. صفحه اصلی
یک شهید و چند زخمی در حمله هوایی اسرائیل به خودرو در جنوب لبنان + عکس

۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۱
یک پهپاد اسرائیلی بامداد امروز دوشنبه، خودرویی را در بزرگراه بین‌المللی صیدا ـ صور، مقابل شهرک البیساریه در منطقه الزهرانی هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد اسرائیلی بامداد امروز دوشنبه، خودرویی را در بزرگراه بین‌المللی صیدا ـ صور، مقابل شهرک البیساریه در منطقه الزهرانی هدف قرار داد.

این حمله منجر به شهادت یک نفر و زخمی‌شدن چند تن دیگر شد که به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند.

بر اساس اطلاعات اولیه، پهپاد اسرائیلی دو موشک شلیک کرد؛ موشک اول مستقیماً خودرو را هدف قرار داد و موجب انفجار و آتش‌سوزی آن شد. موشک دوم نیز فردی را که در حال دور شدن از خودرو بود، هدف قرار داد و باعث شهادت او شد.

https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2025.11/original/6911740342360428bf41f567.jpg

این حمله در حالی صورت گرفت که روز گذشته نیز یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در اطراف شهرک حومین الفوقا در منطقه النبطیه هدف قرار داده بود.

https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2025.11/original/6911750a4c59b7553e124ddf.jpg

در آن حمله، عباس الجواد شهروند لبنانی به شهادت رسید و انفجار شدید ناشی از آن، ستون‌های متراکم دود را در منطقه به‌وجود آورد.

