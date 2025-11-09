وئام وهاب: شیعیان همچنان قدرت برتر در لبنان/ ورود به چالش با جامعه شیعه اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وئام وهاب، وزیر سابق لبنان، در اظهاراتی تازه تأکید کرد که جامعه شیعه همچنان قدرت برتر در لبنان باقی مانده و حملات نظامی یا امنیتی نتوانسته آن را تضعیف کند.

او گفت: «در برابر حزبی ایستاده‌ایم که چهل سال سابقه دارد و به‌خوبی سازماندهی شده است. قدرت حزب‌الله فقط نظامی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز دارد.»

وهاب شمار نیروهای حزب‌الله را بیش از صد هزار رزمنده اعلام کرد و افزود که این گروه از ظرفیت بالای بسیج اجتماعی برخوردار است و «می‌تواند با یک فراخوان، صدها هزار نفر را به خیابان‌ها بیاورد».

به گفته این سیاستمداران دروزی، بمباران‌ها و اقدامات امنیتی نه‌تنها این نیرو را تضعیف نکرده، بلکه موجب تقویت پایگاه اجتماعی آن شده است. وهاب اضافه کرد: «حتی منتقدان پیشین حزب‌الله در میان شیعیان، امروز با مواضعی تندتر از آن حمایت می‌کنند.»

او هشدار داد که «ورود به چالش با جامعه شیعه اشتباه است، زیرا هیچ‌کس توان مقابله با آن را ندارد» و تأکید کرد مواضع سیاسی اخیر در لبنان، این احساس را تقویت کرده که شیعیان هدف قرار گرفته‌اند و همین امر به انسجام بیشتر آن‌ها انجامیده است.

......................

پایان پیام