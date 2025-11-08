پژوهشگر پاکستانی: قدرت نرم آمریکا با نفوذ در اشرافیت، جامعه پاکستان را در معرض آسیب قرار داده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی بینالملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیتالله العظمی خامنهای» که به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری جامعه المصطفی العالمیه در قم برگزار شد، به ارائه مقاله میر اجمل حسین از پاکستان با عنوان «قدرت نرم آمریکا در کشور پاکستان در زمینههای فرهنگی ـ اجتماعی» اختصاص یافت. میر اجمل حسین که فارغالتحصیل کارشناسی ارشد است، این مقاله را با همکاری دکتر سید طاهری، استادیار و مدیر گروه علوم سیاسی، تدوین کرده است. وی اظهار داشت که هرچند اکثریت مردم پاکستان مسلمان هستند، اما متأسفانه اشرافیت و طبقه نخبه آن تحت تأثیر فرهنگ غیر اسلامی غرب و سیاستهای طمعکارانه قدرتهای سلطهگر قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ابنا، میر اجمل حسین تأکید کرد که این نفوذ موجب شده است کشور پاکستان در سطوح مختلف در معرض آسیب قرار گیرد. وی در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از تحلیل رسانهای و مطالعات میدانی، به بررسی تأثیرات نفوذ نرم آمریکا در بافت اجتماعی و فرهنگی پاکستان پرداخته است. وی تصریح کرد که هدف این مقاله ترویج ارزشهای اسلامی و ملی در میان مسلمانان پاکستانی در مقابله با نقشههای گوناگون آمریکا و بیدار کردن افکار عمومی در برابر دسیسههای دشمن است.
نفوذ و سلطه؛ سلاح پنهان آمریکا در پاکستان
پژوهشگر پاکستانی قدرت نرم آمریکا را به مثابه یک سلاح دانست که برای سلطه بر پاکستان به کار گرفته میشود. وی در تحلیل خود تأکید کرد:
- آمریکا از این ابزار برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، اشرافیت و مقامات دولتی استفاده میکند.
- هدف نهایی آمریکا از این نفوذ نرم، تقویت منافع امپریالیستی و سیاستهای استعماری خود است.
- وی اشاره کرد که برای مقابله با این تأثیرگذاری، باید گفتمانهای اسلامی و ملی تقویت شوند.
- راهکار عملیاتی در این زمینه شامل افزایش بصیرت سیاسی و فرهنگی در میان مردم، مقابله با پروپاگاندا و جنگ روانی آمریکا و اتخاذ سیاست خارجی مستقل در برابر فشارهای خارجی است.
نقد داوران بر مقاله
حجتالاسلام و المسلمین دکتر سید محمد سلطانی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و داور مقاله، ضمن تقدیر از نویسنده به دلیل آشنایی نزدیک وی با شرایط پاکستان و استفاده از منابع گسترده به زبانهای اردو، فارسی و انگلیسی، نکتهای کلیدی را مطرح کرد. وی تأکید کرد: چون این نشست و همایش، بر مبنای آراء و اندیشههای مقام معظم رهبری برگزار شده است، جای داشت که در عنوان مقاله، بدنه تحلیلها و نتایج، به دیدگاههای معظمله در خصوص فعالیتهای نفوذی استعمار در کشورهای اسلامی، به ویژه پاکستان، بیشتر و صریحتر اشاره میشد. وی افزود: موضع رهبری در قبال نفوذ استعماری در این مقاله کمتر دیده شده است و این امر در نوآوری و پیوند مقاله با اهداف همایش نیازمند تقویت است.
........
پایان پیام/
نظر شما