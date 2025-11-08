دکتر صفری در نشست ما و غرب: «مقاومت فعال» باید به «سبک زندگی» جوامع اسلامی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون تخصصی بین‌الملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» در مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، با ارائه مقاله حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی آقا صفری از افغانستان با عنوان «تحلیل قرآنی ساختارشکنی قدرت استکباری و بازآفرینی اقتدار ملی در منظومه فکری امام خامنه‌ای» پیگیری شد.

وی هدف اصلی پژوهش خود را پاسخ به این پرسش اساسی دانست که منظومه فکری رهبر معظم انقلاب چه الگویی برای ساختارشکنی معماری قدرت استکباری و بازآفرینی اقتدار ملی ارائه می‌دهد. وی ضرورت این بحث را تبدیل گفتمان استکبارستیزی به راهبرد تمدنی، پر کردن خلأ پژوهشی در تحلیل نظام‌مند و روش‌مند و ارائه نقشه راه عنوان کرد. روش‌شناسی این پژوهش بر پایه تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی در سه مرحله (جمع‌آوری نظام‌مند بیانات، طبقه‌بندی مضامین اصلی و شناسایی و استخراج آیات قرآنی مرتبط) تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر صفری مبانی هستی‌شناختی استکبارستیزی را صرفاً در عناوین کلی خلاصه نکرد، بلکه شاخص‌ها و دلالت‌های راهبردی این عناوین محوری و ساختارشکن را توضیح داد. وی در بحث هستی‌شناختی به تقابل با نظم هرمی سلطه و در بحث حق‌محوری به تقابل دائمی حق و باطل، تبیین فلسفه تاریخ و حفظ دینی و مراکز معنوی اشاره کرد. وی روش‌شناسی رهبر معظم انقلاب در این مسیر را شامل دشمن‌شناسی، شناخت استراتژی‌های دشمن، ارتقاء فریضه شرعی و تنظیم رفتار خردمندانه در کارکرد استراتژیک دانست.

مقاومت؛ از تاکتیک مقطعی تا سبک زندگی

پژوهشگر افغانستانی، مسئله مقاومت و پایداری را از مهم‌ترین مسائلی دانست که در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. وی تصریح کرد: مقاومت و پایداری باید یکی از مهم‌ترین خلأهایی باشد که جوامع اسلامی حاضر به پرداخت آن نیستند. وی ادامه داد: اگر مقاومت نبود، امدادهای الهی که در سوره صف تضمین شده است («نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ»)، محقق نمی‌شد. وی تأکید کرد که مقاومت نه به عنوان یک امر تاکتیکی و مقطعی، بلکه به عنوان سبک زندگی همه جوامع اسلامی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است. وی با اشاره به آیات قرآن، افزود: رشد و تعالی صرفاً با تأسیس آسمان‌خراش‌ها و فناوری‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه رشد و تعالی باید به صورت همه‌جانبه اقتدار اسلامی را حفظ کند.

راهبردهای عملیاتی بازآفرینی اقتدار ملی

دکتر صفری راهبردهای عملیاتی بازآفرینی اقتدار ملی در اندیشه رهبر معظم انقلاب را شامل این موارد دانست:

فرهنگی: مقابله با شبیه‌خون فرهنگی.

علمی: دستیابی به مرجعیت علمی، به این معنا که در همه حوزه‌ها بتوان صاحب‌نظر و آفریننده دیدگاه‌ها بود و نه اینکه در حوزه علوم انسانی، کتب غربی تدوین و تلقین شوند. وی بر ساختارشکنی گزاره‌های علمی که اندیشمندان غربی تدوین کرده‌اند و تلقین به جوامع اسلامی شده است، تأکید کرد. وی اشاره کرد که بسیاری از نیازهای مادی که دانشمندانی همچون هرزبرگ و مازلو مطرح کرده‌اند، فقط نیازهایی را که خودشان تعریف کرده‌اند، تلقین کرده‌اند؛ در حالی که نیازها در آیات قرآن و بیانات رهبری فراگیرتر و جامع‌تر مطرح شده‌اند.

نتایج پژوهش: تکلیف دینی و گذار از انفعال

نتایج پژوهش علی آقا صفری به صورت زیر خلاصه شد:

ساختارشکنی استکبار، تکلیف دینی و الزام عقلی است، نه یک مسئله صرفاً سیاسی و مقطعی. بازآفرینی اقتدار، گذار از انفعال به ابتکار در شش حوزه‌ای است که رهبر معظم انقلاب بر آن‌ها تأکید کرده‌اند. مقاومت و وحدت، عامل تبدیل تهدید به فرصت است. دستاورد نظری این پژوهش، ارائه الگوی جامع سه‌سطحی (هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی) است.

نقد داوران بر مقاله

پس از ارائه مقاله، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد سلطانی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو هیئت داوران، به ارزیابی مقاله پرداخت. وی ابتدا از نویسندگان که بسیاری از آنان از رویش‌ها و نسل انقلاب اسلامی هستند، تشکر کرد و این امر را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست که مبانی آن انقدر اغناکننده و استوار بوده که نسل‌های آینده در این مسیر حرکت کرده و مبانی آن را روشن‌تر می‌کنند.

دکتر سلطانی موضوع مقاله را بسیار خوب دانست، زیرا بر خلاف بسیاری از مقالات دیگر که یک‌سویه نگاه می‌کنند (صرفاً انتقادات از استکبار)، این مقاله دو طرف ماجرا را دید: از یک سو درهم شکستن ساختار سلطه را بحث کرد و از سوی دیگر، الگوی بدیل (اقتدار ملی) را مطرح کرد.

وی برای تقویت مقاله، چند نکته روش‌شناختی را ارائه داد:

رابطه قرآن و دیدگاه رهبری: باید در مقاله روشن شود که رابطه دیدگاه‌های رهبری با آیات قرآن کریم از نوع ابتناء (اینکه دیدگاه رهبری بر قرآن مبتنی است)، پیش‌فرض (اینکه اصول قرآنی بیانات رهبری استخراج شده) یا تکمیل (اینکه نویسنده اصول و مبانی را با آیات قرآن تکمیل کرده) است.

پیشینه پژوهش: باید تقویت شود و به مجموعه آثاری که به همه زبان‌ها (اردو، انگلیسی و عربی) در حوزه اقتدار ملی مطرح شده است، اشاره شود.

