به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست تخصصی «برنامه اقدام شبکه مدیریت‌محور»، مسئله‌ «ذهنیت و انگاره اجتماعی» را از مهم‌ترین ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی دانست و تأکید کرد: اگر در مسیر حل این آسیب‌ها گام برمی‌داریم، نمی‌توانیم نسبت به ذهنیت مردم و تصویر آنان از آینده بی‌تفاوت باشیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: آن‌چه امروز در قالب کم‌انگیزگی، بی‌رغبتی به برخی مشاغل یا گرایش به رفتارهای آسیب‌زا دیده می‌شود، به همین تفاوت ادراک و ذهنیت بازمی‌گردد. جوان امروز با تصویری رنگین، اما موهوم از زندگی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌روست و آن را با واقعیت‌های روزمره‌ خود مقایسه می‌کند؛ مقایسه‌ای که نتیجه‌اش دلسردی و یأس نسبت به آینده است.

وی ریشه بخشی از این دگرگونی ذهنی را در زیست مجازی دانست؛ زیستی که معنا و معیار موفقیت را دگرگون کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین قمی یادآور شد: در فضای مجازی حتی ارزش‌هایی چون مقام مادری زیر سؤال می‌رود، در حالی که رابطه‌ مادر و فرزند جزو عمیق‌ترین نیازهای فطری بشر است. بسیاری از این تغییرات فرهنگی، ناسازگار با فطرت انسانی‌اند و باید نسبت به آن‌ها هوشیار بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به ضرورت بازتعریف نقش تسهیلگر اجتماعی پرداخت و گفت: حل مسائل اجتماعی با روحیه‌ کارمندی ممکن نیست. تسهیلگر باید چون پدری دلسوز یا برادری همراه، در میان مردم زندگی کند؛ کسی که مردم هم صداقت و خیرخواهی‌اش را باور داشته باشند و هم سخنش را معتبر بدانند. باید سراغ افرادی رفت که در بافت محله جایگاه واقعی دارند و اعتماد مردم را جلب کرده‌اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت تعیین نسبت درست میان معتمدان محلی و نهادهای حاکمیتی تأکید کرد و توضیح داد: اگر این ارتباط به‌درستی تنظیم شود، معتمد محله می‌تواند صدای مردم را به گوش تصمیم‌گیران برساند و در عین حال، سخنش در حاکمیت شنیده شود. سازوکاری که بر پایه‌ی اعتماد و اعتبار واقعی بنا شود، می‌تواند حلقه‌ی واسط مردم و حاکمیت گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر مساجد در حل مسائل اجتماعی اشاره کرد و گفت: حتی با وضعیت کنونی نیز می‌توان نقش‌آفرینی مؤثر حداقل ده‌هزار مسجد را در سراسر کشور متصور شد. روحانیان مستقر، اگر با سازوکار مشخص و هدفمند عمل کنند، می‌توانند نقشی فراتر از پیش‌نمازی داشته باشند؛ نقشی در تبیین، همدلی و تسهیلگری اجتماعی. این الگو زمانی به موفقیت می‌رسد که مردمی بماند و از دل مردم محله بجوشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: کشور تجربه‌های موفقی در این زمینه دارد. مرور تاریخ شفاهی این نمونه‌ها می‌تواند الهام‌بخش باشد و به شکل‌گیری الگوهای بومی متنوع کمک کند. او معتقد است چنین روایت‌هایی نه تنها ذهنیت مردم را تغییر می‌دهد بلکه الگوهای تازه‌ای از مشارکت اجتماعی می‌سازد.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با نگاهی تاریخی به نقش مسجد افزود: ریشه‌دار بودن مسجد در باور مردم، آن را به کارآمدترین نهاد اجتماعی تبدیل کرده است. مسجد می‌تواند مسائل مردم – چه آنان که اهل مسجدند و چه آنان که کمتر با آن ارتباط دارند – را حل و فصل کند و با روایت تجربه‌های موفق، به بستری برای الگوسازی اجتماعی بدل شود.

عضو قرارگاه ملی مسجد در جمع‌بندی صحبت‌های خود، بر اهمیت محافل محلی تأکید کرد و گفت: محفل‌هایی که مردم در آن گرد هم آیند، از تجربه‌ها و موفقیت‌های خود بگویند و برای مسائل محله مشورت کنند. این عینیت و حضور واقعی در بستر محله، ذهنیت‌ها را اصلاح و انگاره‌های نادرست را تصحیح می‌کند. پیشنهاد خداوند برای نهادی که بتواند در بافت اجتماعی محله نقش‌آفرینی کند، مسجد است و تاریخ صدر اسلام نیز به -‌روشنی این نقش موفق را نشان داده است.

حجت الاسلام والمسلمین قمی در پایان خاطرنشان کرد: باید باور کنیم که مسجد می‌تواند گره‌گشا باشد و دست‌کم ده‌هزار مسجد در کشور ظرفیت ایفای چنین نقشی را دارند.

