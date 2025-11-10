جنوب لبنان صحنه بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت فرزندان مقاومت در مجدل سلم + عکس خبری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان به مناسبت نخستین سالگرد شهادت فرزندان شهر جنوبی مجدل سلم، مراسمی بزرگداشت برگزار کرد. این مراسم در تجلیل از خون پاک شهیدان و وفاداری به مسیر مقاومت برپا شد و فضای آن سرشار از یاد و نام شهیدان مقاومت بود.

در این مراسم، وزیر پیشین لبنان دکتر مصطفی بیرم، جمعی از علمای دینی، شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی، خانواده‌های شهدا و شمار زیادی از اهالی منطقه حضور یافتند.

وفاداری به مسیر مقاومت

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور خود بار دیگر بر وفاداری به مسیر مقاومت و ادامه راه شهیدان تأکید کردند. این مراسم نمادی از همبستگی مردم جنوب لبنان با آرمان‌های مقاومت و پاسداشت خون شهیدان بود.

جمعیت انبوهی از ساکنان شهر مجدل سلم و مناطق اطراف در این مراسم شرکت کردند و با حضور پرشور خود، یاد شهیدان را گرامی داشتند و بر ادامه مسیر مقاومت تأکید ورزیدند.

