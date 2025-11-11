به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات هوایی شب گذشته ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان، آتشسوزیهای گستردهای در جنگلهای چندین شهر این منطقه رخ داده و همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش خبرنگار شبکه RT، شعلههای آتش در جنگلهای اطراف شهرهای الریحان، عرمتی، بکاسین و عارای در جنوب لبنان زبانه میکشد. این مناطق شب گذشته هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند که منجر به بروز آتشسوزیهای شدید در پوششهای گیاهی منطقه شده است.
در تحولی دیگر، یک آتشسوزی بزرگ نیز در منطقه اقلیم الخروب در استان الشوف رخ داده که بخشهای وسیعی از جنگلهای آن را در برگرفته است. نیروهای آتش نشانی لبنان با کمبود تجهیزات لازم برای مهار آتش روبهرو هستند و وزش باد شدید نیز به گسترش شعلهها دامن زده است.
آتش نشانی لبنان با صدور اطلاعیهای از ساکنان محلی و گروههای امدادی خواسته است برای مهار آتشسوزیها به کمک بشتابند. این آتشسوزیها در شرایطی رخ میدهد که تنشهای مرزی میان لبنان و اسرائیل همچنان ادامه دارد.
