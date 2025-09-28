برگزاری مراسم سالگرد شهید نصرالله با سخنرانی رئیس شورای علمای عراق در گلستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، و شهدای جبهه مقاومت، روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه 1404 در حسینیه عاشقان ثارالله شهر گرگان برگزار خواهد شد.

این برنامه با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدای مقاومت و یادآوری آرمان‌های آنان به همت جمعی از نهادهای فرهنگی و مذهبی برگزار می‌شود.

در این مراسم، جمع زیادی از علاقه‌مندان به فرهنگ مقاومت، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت تا با برگزاری آیین‌های بزرگداشت، وفاداری خود را به راه شهیدان مقاومت تجدید کنند.

برگزاری این برنامه در سالروز شهادت دبیرکل حزب‌الله، یادآور نقش برجسته او در مبارزه با صهیونیسم و دفاع از مظلومان منطقه است.

سخنران ویژه این مراسم، «شیخ یوسف الناصری» رئیس شورای علمای عراق خواهد بود که به تبیین جایگاه مقاومت اسلامی، ضرورت ادامه مسیر شهیدان و نقش امت اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد پرداخت.

این مراسم پس از اقامه نمازهای مغرب و عشاء آغاز شده و برنامه‌هایی همچون قرائت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی و پخش نماهنگ‌هایی از رشادت‌های شهدای مقاومت در نظر گرفته شده است. حضور پرشور مردم در این مراسم جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی در پاسداشت خون شهیدان خواهد بود.

برگزارکنندگان این آیین با صدور بیانیه‌ای از عموم دلدادگان فرهنگ مقاومت دعوت کرده‌اند تا با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای محور مقاومت را زنده نگه داشته و بر استمرار مسیر جهاد و مقاومت تاکید کنند.

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت، نمادی از تداوم روحیه ایثار و مبارزه با استکبار جهانی است.

