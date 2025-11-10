هویت پاکستان نعمتی الهی است/ تأکید بر نقش زبان اردو در حفظ هویت اسلامی و ملی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانسی با عنوان «اردو؛ زبان ملی، هویت ملی، به رسمیت شناختن ملی» در دانشگاه علوم الوثقی لاهور برگزار شد و جمعی از علما، نویسندگان، روشنفکران، زبان‌شناسان و اصحاب رسانه در آن شرکت کردند.

علامه نقوی رئیس جنبش بیداری امت مصطفی (ص) در سخنانی در این همایش گفت: «خداوند به پاکستان فرصتی ویژه بخشیده تا با هویتی پاک، توحیدی و منحصر به‌فرد در جهان ظاهر شود؛ فرصتی که تنها نصیب معدودی از ملت‌ها می‌شود.»

او با اشاره به اندیشه‌های علامه اقبال، افزود که بنیان فکری پاکستان بر محور «خودی» استوار است و تکمیل این هویت جز با پاسداری از زبان، تفکر و میراث فرهنگی ممکن نیست.

علامه نقوی خاطرنشان کرد: «زبان، حامل ایمان، تاریخ و تمدن امت است؛ هرگاه زبان تضعیف شود، بنیان فکری امت نیز سست می‌شود. اردو نماد وحدت فکری و شناسنامه فرهنگی ملت ماست.»

این روحانی برجسته تأکید کرد که اجرای کامل زبان اردو در سطوح رسمی، آموزشی و اداری، یک مسئولیت ملی است و ترجمه علوم مدرن به این زبان می‌تواند راه آموزش و پیشرفت علمی نسل جوان را هموار سازد.

او از مردم خواست تا با آغاز کمپین اجرای زبان اردو از سطح خانواده‌ها، در ایجاد آگاهی عمومی و مطالبه اجرای ماده ۲۵۱ قانون اساسی پاکستان – که اردو را زبان ملی اعلام کرده – مشارکت فعال داشته باشند.

دیگر سخنرانان نیز با بیان دیدگاه‌های خود درباره جایگاه اردو در فرهنگ و هویت ملی، تصریح کردند که زبان اردو نه صرفاً وسیله‌ای ارتباطی، بلکه عامل وحدت فکری، قدرت فرهنگی و نماد استقلال فکری ملت پاکستان است.

.

...................

پایان پیام