به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، رئیس کمیسیون تخصصی بین‌الملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» و استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه، در ابتدای این نشست ضمن قرائت آیاتی از سوره فتح، هدف از برگزاری این کمیسیون را آشنایی بیشتر با استعمار و نقش آن در مشکلات جهان اسلام و راهکارهای موجود برای این موضوع دانست تا اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری در مباحث استعمار تبیین و راه آینده جهان اسلام روشن‌تر شود. وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقبال لاهوری، وی را شاعری بین‌المللی و ضد غرب معرفی کرد و بخش‌هایی از اشعار وی را در مدح حضرت زهرا (س) و نقد فرنگ قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی در تشریح ماهیت استعمار، اظهار داشت که غربی‌ها پیش‌تر در دولت‌های خود (مانند انگلیس و فرانسه) وزارت مستعمرات داشتند و تعبیر انتخابی آنان برای استعمار، «طلب عمران و آبادانی» (استعمرکم فیها) بود، اما در حقیقت، قالب استعمار را «نابودی و غارت کشورهای دیگر» قرار دادند و طلب خرابی کشورهای شرقی را در همین قالب زیبا به اجرا درآوردند.

جنایات تاریخی غرب؛ از آمریکا تا آسیا

رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، تاریخچه جنایت‌های غرب را این‌گونه شرح داد:

۱. کشتار سرخ‌پوستان: اولین استعمارهای جدید با کشف قاره آمریکا توسط اروپاییان شروع شد که اروپا، آمریکا را استعمار کرد و رفتارهای عجیبی انجام داد؛ هنوز هم گورهای دسته‌جمعی سرخ‌پوستان آمریکا روزبه‌روز کشف می‌شود. 2. انگلیس در هند: با ورود انگلیس به هند، نقش غرب در شرق به منصه ظهور گذاشته شد و انگلیس طبق آمار رسمی ۱۵۰ میلیون کشته از هند گرفت. 3. هلند در اندونزی: برای بیرون راندن استعمار هلند از اندونزی، نزدیک به ۲ میلیون نفر از اندونزیایی‌ها شهید و کشته دادند تا توانستند هلندی‌ها را که امروز به کشور گل مشهور است، بیرون کنند. 4. فرانسه در آفریقا: بیش از ۱۳ کشور آفریقایی تحت استعمار فرانسه بودند. وی با اشاره به سخن رئیس‌جمهور کنونی فرانسه (مکرون) که در پاسخ به کشته شدن ۲ میلیون نفر در آفریقا گفت: «بله، این یک اشتباه غیرمهم بوده است»، این سخن را دروغ دانست، زیرا فرانسه تنها در الجزایر یک و نیم میلیون کشته داشته است.

اشغالگری و ایجاد استخوان در زخم ملت‌های اسلامی

دکتر رضایی اصفهانی به فروپاشی ایران و عثمانی پس از جنگ‌های جهانی اشاره کرد و گفت: پس از این فروپاشی، استعمارگران با خط‌کش کشورهای اسلامی را جدا کردند؛ مانند مرز لیبی با الجزایر و مصر. وی افزود: جاهایی هم که خط‌کش نگذاشتند (مانند مرزهای ایران، عراق، سوریه و افغانستان)، همیشه یک «استخوان در زخم» گذاشتند تا جایی را مورد اختلاف قرار دهند که بتوانند در مواقع لزوم از آن سوءاستفاده کنند. وی ایجاد اسرائیل در سال ۱۹۴۷ و اشغال فلسطین و کشورهای اسلامی را نمونه بارز این سلطه دانست.

وی با اشاره به حملات نظامی غرب به ویتنام، عراق و افغانستان، تأکید کرد: غزه الان نمونه‌ای از تمدن غرب است. غزه نمونه و جلوه تمدن غرب در آسیاست. وی افزود که اسرائیل در طول کمتر از دو سال، حداقل ۷۰ هزار زن و کودک را به شهادت رساند و سال گذشته به هفت کشور اسلامی حمله کرد که این نماینده غرب در منطقه است.

استعمار فرانو؛ خطرناک‌ترین ابزار سلطه

رئیس کمیسیون همایش «ما و غرب» به سه نوع اعمال استعمار توسط غرب اشاره کرد و نوع سوم را بسیار خطرناک و وظیفه کنونی جوامع اسلامی برای مقابله دانست:

۱. استعمار سنتی: با قدرت نظامی و تسخیر کشورها. ۲. استعمار نو: از طریق کودتاها و انقلاب‌های رنگین. ۳. استعمار فرانو (فرااستعمار): این نوع خطرناک‌تر از دو نوع قبلی است و از طریق فرهنگ‌سازی، به‌ویژه تربیت افراد در تخصص‌های علوم انسانی صورت می‌گیرد. وی توضیح داد که غربی‌ها جوانان را می‌برند، متخصص علوم تربیتی یا سیاسی می‌کنند و آنان را در پست‌های کلیدی (وزیر آموزش و پرورش، وزیر خارجه یا اقتصاد) قرار می‌دهند و آن کشور را بدون هزینه نظامی و کشته دادن، کاملاً در دست خود می‌گیرند. بسیاری از کشورهای عربی و غیرعربی منطقه اکنون از همین طریق در دست آمریکا قرار دارند.

راهکار مقابله: تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن

دکتر رضایی اصفهانی، راهکار مقابله با استعمار فرانو را تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن دانست که مورد تأکید مقام معظم رهبری است. وی افزود: تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن یعنی آنچه غرب گفته است را بگیریم، بازسازی کنیم و بر اساس مبانی خودمان، اهداف قرآنی و اصول حاکم قرآنی به دنیا عرضه کنیم.

اهداف و دستاوردهای استعمار

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی در جمع‌بندی نهایی از مجموعه مقالات ارائه شده در این کمیسیون تخصصی، اهداف و دستاوردهای استعمار را این‌گونه برشمرد:

اهداف استعمار غرب: به بردگی کشیدن جوامع مسلمان، غارت منابع طبیعی کشورها، گسترش سرزمینی خود (به‌ویژه فلسطین)، فروش کالاها و فراهم کردن بازار برای محصولات خود، انتقال بردگان برای استفاده‌های کاری، بهره‌کشی جنسی از برخی افراد و تبیّح‌سازی (زشت کردن) کشورهای شرقی و غارت سرمایه‌های انسانی.

دستاورد استعمار: جنگ و کشتار، فقر ملت‌ها، غارت منابع، فساد اخلاقی و جنسی از طریق فضای مجازی و ماهواره‌ها، فروپاشی خانواده‌ها در شرق و الحاد (که در بعضی کشورهای غربی بین ۱۵ تا ۷۰ درصد وجود دارد).

مبانی قرآنی برای راهکارها و پیروزی نهایی

وی راهکارهای مقابله را شامل جهاد تبیین نسبت به سوابق استعمار، تحول در علوم انسانی، مقابله با توطئه‌های جدید (مانند کودتای نرم و جنگ شناختی) و مبارزه با حاکمان تابع استعمار (طاغوت‌ها) دانست. وی این راهکارها را با مبانی قرآنی پیوند داد:

ظلم‌ستیزی: قرآن ظلم‌ستیزی را سرلوحه کار ما قرار می‌دهد: «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ». نفی طاغوت‌ها: «اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ». عزت‌خواهی مؤمنان: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ».

دکتر رضایی اصفهانی کلید این مقابله را در عبرت‌گیری از سرنوشت استعمار دانست؛ اینکه چگونه مردم افغانستان، عراق، ویتنام و کشورهای آفریقایی، استعمارگران را یکی پس از دیگری اخراج کردند. وی در پایان تأکید کرد که این جنایت‌ها ادامه خواهد داشت و تمام‌شدنی نیست، زیرا ماهیت غربی‌ها همین است: «لَن تَرْضَیٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَیٰ حَتَّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم». وی با استناد به آیات سوره توبه، تأکید کرد که پیروزی نهایی با مسلمان‌ها، اسلام و راه خداست و کامل‌ترین آن در زمان حضرت حجت (عج) محقق خواهد یافت.

........

پایان پیام/