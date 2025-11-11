مراسم بزرگداشت «آخوند زریافته» عالم برجسته شیعه افغانستان و رونمایی از کتاب «اسوه علم و عمل» + ویدیو و تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بزرگداشت شخصیت علمی و اخلاقی، مرحوم آیتالله شیخ غلامرضا، مشهور به «حاج آخوند زریافته» همراه با رونمایی از کتاب زندگینامه او تحت عنوان «اسوه علم و عمل» روز دوشنبه (۱۹ آبان) در مجتمع علمی و فرهنگی رسول اعظم (ص) کابل برگزار شد.
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری بینالمللی عبدالشکور فلاح آغاز گردید و فضای مجلس را آکنده از معنویت کرد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین حبیبالله شریفی در سخنرانی خود، با استناد به منابع دینی و تاریخی، به نقش کلیدی علما در تمدنسازی و هدایت جوامع اسلامی پرداخت و بر اهمیت جایگاه آنان در شکوفایی فکری و اخلاقی تأکید کرد.
در این مراسم دکتر سلیمان حسینی زندگینامه کامل حاج آخوند زریافته را بازخوانی کرد؛ از تحصیلات و تدریس تا وکالت رسمی از مراجع بزرگ همچون آیتاللهالعظمی حکیم، خوئی و امام خمینی (ره).
وی همچنین به اقامه نماز ایشان در خانه کعبه در لحظه گشایش دروازه بیتالله اشاره کرد و آن را به عنوان نمادی از بندگی خالصانه توصیف کرد.
در ادامه مراسم حجت الاسلام دکتر ناصر واعظزاده، مدیر مجتمع و دبیر علمی همایش، با استناد به احادیث نبوی، تجلیل از علما را تجلیل از علم و مکتب اسلام دانست و گفت: چنین برنامههایی اخلاق حسنه را پاس میدارد و روحیه معنوی جامعه را تقویت میکند.
در بخش دیگر مراسم پیام ویدیویی آیتالله عارفی، فرزند حاج آخوند زریافته، از قم پخش شد؛ وی از حضور شخصیتهای علمی، فرهنگی، جهادی، طلاب، اساتید و دستاندرکاران این کتاب و برگزارکنندگان مراسم قدردانی کرد. وی حاج آخوند را عالمی برجسته در تعلیم و تربیت معرفی کرد و از شاگردان و تأثیرگذاری ایشان در مناطق مرکزی افغانستان سخن گفت.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه غرب کابل از دیگر سخنرانان این مراسم، حاج آخوند را عالمی پرتلاش، عامل، امانتدار و تأثیرگذار خواند. وی به ویژگیهایی چون اهتمام جدی در مسائل علمی، اصلاح منازعات، مهماننوازی و اجرای قاطع فتاوای شرعی اشاره کرد.
در بخش پایانی این مراسم، کتاب «اسوه علم و عمل» – یادوارهای از سیره، خاطرات و زندگینامه حاج آخوند زریافته – با حضور شخصیتهای برجسته شیعه در افغانستان رونمایی شد.
این مراسم با دعای خیر آیتالله صالحی مدرس، از علمای برجسته شیعه و رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، به پایان رسید.
