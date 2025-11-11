سید عیسی طباطبایی روح مقاومت را در کالبد جامعه شیعه دمید/ تا زمانی که اشغال وجود دارد، مقاومت نیز زنده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیین رونمایی از مستند «وکیل» که به روایت تاریخ مقاومت لبنان و نقش اثرگذار حجت‌الاسلام والمسلمین سید عیسی طباطبایی نماینده امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در لبنان می‌پردازد، روز سه‌شنبه در حسینیه هنر برگزار شد.

در این مراسم محمدمهدی شریعتمدار، کاردار سابق رایزنی فرهنگی ایران در لبنان، از این روحانی مجاهد به‌عنوان شخصیتی استثنایی، زخم‌خورده از دشمن و در عین حال پایه‌گذار راه مقاومت یاد کرد.

شریعتمدار در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از حسینیه هنر و جشنواره عمار برای برگزاری این مراسم گفت: از حسینیه هنر و جشنواره عمار تشکر می‌کنم که برای دومین بار اقدام به تکریم این شخصیت کم‌نظیر کرده‌اند. نخستین بار در جشنواره عمار از ایشان تجلیل شد و این بار دوم است که از انسانی زخم‌خورده یاد می‌شود؛ انسانی که هم از دشمن زخم خورده و هم از سختی‌ها و نگرانی‌های مسیر مجاهدت‌هایش.

وی با اشاره به جایگاه سید عیسی طباطبایی افزود: همان‌طور که از یک اثر می‌توان به صاحب اثر پی برد، از دستاوردهای او نیز می‌توان عمق شخصیتش را شناخت. مستند "وکیل" گرچه اثری ارزشمند است، اما به گمان من نتوانسته تمام ابعاد وجودی آقای طباطبایی را بازتاب دهد، زیرا ایشان شخصیتی فراتر از یک مستند است.

شریعتمدار در تشریح بستر تاریخی مقاومت لبنان یادآور شد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سه روحانی بزرگ یعنی امام موسی صدر، سید محمدحسین فضل‌الله و شیخ محمدمهدی شمس‌الدین پایه‌گذاران جنبش مقاومت در لبنان بودند. پس از انقلاب نیز روحانیان و نخبگانی از ایران همچون امام موسی صدر، شهید مصطفی چمران، آیت‌الله اختری، مرحوم محتشمی‌پور و مرحوم حسین شیخ‌الاسلام نقش برجسته‌ای در تداوم این مسیر داشتند. اما در میان همه آنان، سید عیسی طباطبایی جایگاهی متمایز دارد.

به گفته وی، اگر امام موسی صدر بنیان‌گذار نهادهای اجتماعی و فرهنگی شیعیان در لبنان بود، سید عیسی طباطبایی روح مقاومت را در کالبد جامعه شیعه دمید و هویت مقاومت را نهادینه کرد. از دل تلاش‌های او بود که مقاومت مدرن لبنان زاده شد، مقاومتی که بعدها در حمایت از آرمان فلسطین به اوج رسید.

شریعتمدار در بخش دیگری از سخنان خود به زندگی پرماجرای طباطبایی اشاره کرد و گفت: سید عیسی یتیم به دنیا آمد، در کودکی از مادر جدا شد و سال‌ها آواره و دور از خانه زیست. از نجف تا دامغان و قم و کرمانشاه، و سپس هجرت به عراق و لبنان، مسیر پرفرازونشیبی را پیمود. با وجود این، از دل این آوارگی، شخصیتی برخاست که توانست آینده لبنان شیعی، مقاومت اسلامی و جریان وحدت امت اسلامی را رقم بزند.

وی افزود: سید عیسی در دوران طلبگی در دامغان و قم و کرمانشاه تحصیل کرد و به دست شهید اشرفی اصفهانی معمم شد. همان دوران را بهترین سال‌های زندگی‌اش می‌دانست. در کرمانشاه با فدائیان اسلام آشنا شد و مطالعه کتاب کشف‌الاسرار امام خمینی(ره) نقطه پیوند او با اندیشه ولایت و سیاست اسلامی شد.

شریعتمدار تأکید کرد: او تقریباً تمام نهادهای امدادی، فرهنگی، دینی و درمانی جامعه مقاومت و شیعیان لبنان را پایه‌گذاری کرد؛ از کمیته امداد، بنیاد شهید، مؤسسه جانبازان، صندوق قرض‌الحسنه، جهاد سازندگی و بنیاد کوثر گرفته تا ۴۰ مرکز فرهنگی امام خمینی در شهرها و روستاها، بیمارستان رسول اعظم در بیروت، بیمارستان شیخ راغب حرب در نبطیه، حوزه علمیه امام خمینی در بعلبک، مرقد حضرت خوله(س) در بعلبک، تجمع علمای مسلمین، شبکه المنار و مدارس امداد. این نهادها امروز از ارکان جامعه مقاومت لبنان‌اند.

وی افزود: سید عیسی تمامی این مؤسسات را به حزب‌الله واگذار کرد. این اقدام، نشانه اوج اخلاص و بی‌اعتنایی‌اش به قدرت و ثروت بود. کمتر کسی را می‌توان یافت که چنین دستاوردهایی را بدون چشمداشت واگذار کند.

در ادامه شریعتمدار به جنبه‌های معنوی این روحانی مجاهد اشاره کرد و گفت: او نخستین سفر حج خود را به نیت حضرت زهرا(س) انجام داد و دعا و انس خاصی با قرآن داشت. هر روز دست‌کم دو جزء قرآن تلاوت می‌کرد و در ماه رمضان گاهی در یک روز ختم قرآن داشت.

به گفته وی، سید حسن نصرالله نیز بارها از اخلاص و محبت عمیق سید عیسی به مردم لبنان، خانواده‌های شهدا و مجاهدان مقاومت تجلیل کرده است.

شریعتمدار گفت: در پایان مستند، سؤالی مطرح می‌شود که آیا اسرائیل می‌تواند تاریخ مقاومت را به پایان برساند؟ شریعتمدار پاسخ داد: تا زمانی که اشغال وجود دارد، مقاومت نیز زنده است. مقاومت فقط سلاح و موشک نیست، بلکه روحیه‌ای در انسان‌های مؤمن و آگاه است. حتی در گفتمان حقوق بین‌الملل نیز حق دفاع از مقاومت به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: سید عیسی طباطبایی فقط سازنده ساختمان و نهاد نبود؛ او سازنده فرهنگ مقاومت بود. او باور داشت ما می‌توانیم بایستیم و باید بایستیم.

شریعتمدار سخنان خود را با نقل قولی از سید حسن نصرالله به پایان برد: «آنچه ما درباره سید عیسی می‌گوییم، هرگز حتی اندکی از حق او را ادا نمی‌کند. حق او بر ما، بر مردم و بر مسیر مقاومت، حقی است بزرگ و جاودانه.»

........

پایان پیام/ ۲۱۸